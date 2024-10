Bram Chardon genomineerd voor FEI Awards

De FEI heeft vandaag de genomineerden bekend gemaakt voor de prestigieuze FEI Awards 2024. Vierspanrijder Bram Chardon, die afgelopen september nog teamgoud en individueel zilver won op het WK vierspanmennen in Hongarije, is genomineerd in de categorie 'Best Athlete'. In deze categorie neemt Hammink het op tegen Théo Gardies, Laura Collett en Christian Kukuk.

De FEI Awards bestaan sinds 2009 en zijn in het leven geroepen door voormalig FEI-president HRH Prinses Haya. Naast de ‘Best Athlete’, worden er ook awards uitgereikt in de categorieën ‘Rising Star’, ‘Best Groom’ en ‘FEI Inspire’. In totaal zijn er zestien personen genomineerd voor de FEI Awards 2024.

Bram Chardon

De 31-jarige Bram Chardon won zijn eerste individuele wereldtitel in 2011 met zijn vierspan pony’s. Dit succes werd overtroffen op de WK’s van 2013 in Peau en 2015 in Breda: beide malen behaalde Bram zowel met het team als individueel de gouden medaille. In 2015 maakte Chardon de overstap naar de paarden, waar er eveneens vele medailles werden gewonnen. Het jaar 2024 gaat voor Chardon de boeken in als het meest succesvolle jaar tot nu toe. Nadat hij eind 2023 de gouden medaille won op het EK in Exloo, won hij begin februari 2024 de Wereldbeker tijdens de finale in Bordeaux. De zilveren medaille op het WK begin september dit jaar maakt de succesreeks compleet.

Sportieve prestaties

Bram Chardon gaat het opnemen tegen de Duitse springruiter Christian Kukuk, die in Parijs individueel goud won met de Comme il Faut-zoon Checker 47. Ook de Britse Laura Collett, die in Parijs het eventing teamgoud van Tokyo wist te prolongeren als de Fransman Théo Gardies, die in juli zijn eerste wereldtitel voltige behaalde, doen een gooi naar de titel ‘Best Athlete’.

Stemmen

Vanaf vandaag tot en met 13 oktober is het mogelijk om online te stemmen. De publieksstemmen vormen 50% van de uitslag, de andere helft wordt bepaald door een panel van juryleden. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het FEI Awards Gala op 13 november.

Bekijk hier alle genomineerden

Klik hier om te stemmen



Bron: Horses.nl/ Persbericht FEI



.