FEI zet steeds grotere stappen op welzijnsgebied, nog niet iedereen komt mee

Het is de FEI menens met dierenwelzijn. “Dit is een prioriteit voor ons allemaal en elk jaar zullen we er weer op hameren”, zegt Sabrina Ibáñez, secretaris-generaal van de FEI. “De wereld verandert en onze verantwoordelijkheid is ook veranderd. Het is geen optie om die verantwoordelijkheid niet te nemen, dit gaat over het overleven van onze sport, dit is existentieel. We moeten van paardenwelzijn in alles een prioriteit maken. We hebben nog niet alle antwoorden, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”