FNRS blij met behoud verlaagd btw-tarief voor (paarden) sport

De FNRS is verheugd dat de Tweede Kamer vlak voor het verkiezingsreces, met ruime meerderheid, heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat het verlaagde btw-tarief voor sport definitief behoudt. Daarmee is de dreigende btw-verhoging van tafel en blijft het huidige lage tarief gelden voor de paardensport bij ondernemers.

De FNRS heeft de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in dit dossier. Samen met Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en andere sport- en cultuurorganisaties heeft de organisatie gelobbyd om de voorgenomen btw-verhoging tegen te houden. Naast de inhoudelijke inzet heeft de FNRS ook financieel bijgedragen aan de gezamenlijke lobby om dit resultaat te realiseren. Dat dit nu zijn vruchten afwerpt, is van groot belang voor de sector en de ondernemers.

Belang voor paardensport

Voor de hippische ondernemers zou een btw-verhoging grote financiële gevolgen hebben gehad. Het behoud van het lage tarief betekent dat paardensport voor een breed publiek toegankelijk blijft en dat ondernemers met meer zekerheid kunnen blijven investeren in hun bedrijven en de ontwikkeling van de sector.

Blijven investeren in sterk sportklimaat

De FNRS benadrukt het belang van blijvende samenwerking binnen de sportsector om de maatschappelijke waarde van sport zichtbaar te maken in politiek en beleid. Ook in de toekomst moeten we ons blijven inzetten voor een sterk sportklimaat waarin (hippische) ondernemers kunnen blijven investeren in kwaliteit, veiligheid en welzijn.

Bron: FNRS/Horses.nl