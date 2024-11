Sportsector in actie tegen btw-verhoging: ‘Leg rekening niet bij sporter neer’

Begin deze week vond er een belangrijke bijeenkomst plaats in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2025. De btw-verhoging is onderdeel van dit plan. Om hun zorgen onder de aandacht te brengen, organiseerden FNRS vanuit het POS, NOC*NSF, KNVB en KNLTB gezamenlijk een politiek sportontbijt in Den Haag vlak voor het debat. Het evenement werd geopend door wielrenster Annemiek van Vleuten, waarna sportondernemer Arie Boomsma de politiek in beweging bracht met een beweegmoment.

Bij dit sportontbijt waren diverse Tweede Kamerleden, ambtenaren, zorgexperts en (oud)sporters aanwezig zijn, waaronder bekende namen als paardensporter Glasten Krapels, hordeloper Gregory Sedoc, kickbokser Remy Bonjasky, basketbalster Mariska Beijer, voetballer Evgeniy Levchenko en hockeyster Fatima Moreira de Melo.

Rekening niet bij sporter

Namens de FNRS was directeur Haike Blaauw aanwezig bij het sportontbijt. Haike Blaauw: “Met deze gezamenlijke actie benadrukten we de kracht van sport en toonde onze inzet voor een gezonde toekomst. Onze gezamenlijke boodschap aan de politiek is duidelijk: leg de rekening niet bij de sporter neer en draai de btw-verhoging terug! We hebben onze krachten gebundeld om samen een vuist te maken tegen de plannen van het kabinet. Hopelijk pakken zij deze (boks)handschoen op..”

Btw van 9% naar 21%

Het kabinet wil de btw op sport vanaf 1 januari 2026 verhogen van 9% naar 21%. “Samen met de andere bezuinigingen betekent dit een kaalslag voor de sport. Het raakt miljoenen sporters en supporters rechtstreeks in hun portemonnee. De extra kosten van de btw-verhoging op sport worden voor de consument geschat op ongeveer 223 miljoen euro. Naar verwachting zal een half miljoen sporters, veelal uit kwetsbare groepen, afhaken. Met een btw-verhoging op sport wordt de bal bij de verkeerde doelgroep gelegd. Een dramatische ontwikkeling, want wij willen (paarden)sport toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen.”

Fel tegen

De oppositie in de Tweede Kamer is fel tegen het plan. Ook de Eerste Kamer is zeer kritisch. Dat is een zorgpunt voor de coalitie, omdat zij geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. De spanningen in Den Haag lopen dus op. Onder leiding van D66 en CDA wordt nu gewerkt aan een alternatief plan. Zij hopen de coalitiepartijen daarmee te kunnen overtuigen om de btw-verhoging van tafel te krijgen. Op 21 oktober en 4 november vergaderde de Tweede Kamer over het Belastingplan. De stemmingen vinden plaats in de week van 11-14 november. Daarna zal de Eerste Kamer in december het Belastingplan behandelen en erover stemmen. De verhoging gaat pas door als zowel de Tweede als de Eerste Kamer voor het plan stemmen.

Bron: FNRS