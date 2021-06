Hippische leerbedrijven kunnen subsidie aanvragen

Vandaag, 2 juni 2021, opent de Subsidieregeling Praktijkleren. Tot begin september kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor de begeleiding van hun leerling-werknemers in het schooljaar 2020-2021. De subsidieregeling stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks 205 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie van maximaal 2.700 euro euro per praktijk- of werkplaats is een tegemoetkoming in:

de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student;

de loon- of begeleidingskosten.

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal 2.700 euro per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar.

Extra subsidie bbl-leerplek

De subsidieregeling wordt in de studiejaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 uitgebreid met een extra compartiment. Voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie die een bbl leerplek aanbieden komt extra subsidie beschikbaar. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie.

Bron: FNRS