CDI Tolbert: Diederik van Silfhout wint Inter I met Zaragon en tweede met New Orleans

Ellen Liem
CDI Tolbert: Diederik van Silfhout wint Inter I met Zaragon en tweede met New Orleans featured image
Diederik van Silfhout met Zaragon. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Diederik van Silfhout was vrijdag op CDI Tolbert al goed op dreef in de Lichte Tour. Toen won hij de Prix St. Georges met New Orleans (v. Blue Hors Farrel) en werd vierde met Zaragon (v. Zoom). Vandaag in de Intermédiaire I liep Zaragon zijn stalgenoot voorbij en won met 71,716%, New Orleans volgde met 71,422% op de tweede plaats.

