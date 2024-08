Anky: ‘Dressuur rijden is meer dan alleen een goede proef neerzetten’

Op de KNHS Talentendag dinsdag in Ermelo kregen circa 100 talentvolle jonge ruiters en amazones de kans om hun vaardigheden te laten zien en te groeien onder begeleiding van de bondscoaches voor dressuur, springen en eventing, ondersteund door een groep toptrainers van het KNHS trainersplatform. Onder de deskundige ogen van onder andere Olympisch kampioene en ambassadrice van het KNHS-Talentenplan Anky van Grunsven, en Olympische ruiters als Emmelie Scholtens, Hans Peter Minderhoud en Merel Blom, kregen de deelnemers niet alleen waardevolle feedback maar ook praktische tips voor hun verdere ontwikkeling.

Emmelie Scholtens, die zelf ooit als jong talent op deze dag heeft gereden, benadrukte het belang van plezier en doorzettingsvermogen in de paardensport. “Er is altijd een kans. Als je maar met veel plezier en doorzettingsvermogen blijft rijden. Ik denk dat je dan wel al een heel eind kan komen. Misschien zelfs zo ver als ik, net terug van mijn eerste Olympische Spelen. “

Zoektocht naar coachbaar talent

Het vinden van coachbaar talent stond hoog op de agenda van de dag. Marion Schreuder legt uit: “We zoeken naar ruiters die in korte tijd met lessen van de Nationale Belofte training verbetering kunnen laten zien. Een pony of paard dient te beschikken over drie sterke basisgangen en een karakter waarmee fijn gewerkt kan worden”, aldus Schreuder.

Dressuur is meer dan een goede proef

Anky van Grunsven sprak over de dressuur: “Ik heb wisselende combinaties gezien. Sommigen kunnen heel goed hun proef rijden, maar dressuur is meer dan dat. Het gaat om het goed rijden van je paard, het gymnastiseren, en niet alleen om goede oefeningen rijden. De ruiters hebben misschien heel ijverig geoefend voor deze dag, wat begrijpelijk is. Maar uiteindelijk gaat het om het totale plaatje. Het gaan van je paard en het hebben van een correcte inwerking. Een foutje in de proef is voor mij op zo’n dag niet zo erg; dat lossen we later wel op. Het belangrijkste blijft een goede basis.”

Talent bij het springen

Bij het springen werden veelbelovende combinaties gespot. Mans Buurman en Edwin Hoogenraat zagen nieuwe talenten met fijne pony’s of paarden. Mans Buurman: “We hebben eigenlijk in alle niveaus wel wat gezien. Nieuwe talenten die een hele fijne pony hebben, maar die nog moeten leren dat ze bewuster gaan rijden en dat het kleine professionals moeten worden. Enkele ruiters die op een gegeven moment een beetje tegen de grens aanlopen van wat hun pony kan. Dat is niet altijd even leuk, maar dat gebeurd ook. In hoofdzaken hebben we echt wel gezien dat ze ook de tips goed oppakken die ze vandaag krijgen. Dus dat is wel echt positief.”

Totale plaatje

Florinoor Hoogland, bondscoach eventing pony’s, legde de nadruk op de combinatie van pony en ruiter en het belang van lef, vooral bij de cross. “Een ruiter moet ervoor durven gaan, ook in het terrein. De pony moet gevoel hebben en bereid zijn om mee te werken. Het gaat om het hele plaatje, in zowel dressuur, springen als in het terrein.”

KNHS-Talentenplan

De combinaties die op 20 augustus mee hebben gereden zijn beoordeeld door trainers, in overleg met de bondscoaches. De ruiters die voldoende potentie laten zien zullen worden geselecteerd voor het KNHS-Talentenplan, waar zij vanaf 1 oktober deel van uit maken. Ze worden uitgenodigd om mee te doen aan de Nationale Beloften trainingen en het bijbehorende theorie programma en krijgen daarnaast de door de KNHS en NOC*NSF erkende talentenstatus ‘Belofte’ toegekend, waarmee zij hun voordeel kunnen doen op school of bij een andere onderwijsinstelling.

