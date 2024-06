Deelnemerslijst Finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup online

Met drie amazones, die vorige maand op het NK dressuur tot Nederlands Kampioen werden gekroond, op de deelnemerslijst voor de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks belooft het een spannende strijd te worden. Micky Schelstraete bij de young riders, Dominique van Dalsen bij de junioren en Britt Kikkert-van der Linde bij de children nemen het op tegen hun concurrentie op 15 juni bij manege Zilfia’s Hoeve in Houten.

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse young riders, junioren, pony’s en children te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming en uitzending dressuur. Om in aanmerking te komen voor de finale dienen de combinaties drie competitiewedstrijden te hebben gereden. Behaalde competitiepunten worden niet meegenomen naar de finale, in de finale beginnen alle combinaties met een schone lei.

Finale

Alle finalisten rijden zaterdag 15 juni het eerste onderdeel, de FEI landenproef. De beste zes combinaties van de landenproef rijden vervolgens de kür op muziek (children FEI individuele proef). De winnaar van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup 2024 is degene met de meeste punten, waarbij het percentage van de FEI landenproef en het percentage van de kür op muziek (children FEI individuele proef) bij elkaar worden opgeteld. Bij een gelijke eindstand is de uitslag van de kür op muziek doorslaggevend.



Finalisten young riders:

1 Chiel van Bedaf (Etten-Leur), Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr)

2 Lara van Nek (Wijdewormer), Jatilinda (v. All at Once)

3 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Lakewood (v.Jazz)

4 Nina Woerts (Franeker), Izardale (v. Everdale)

5 Mirthe van Doremalen (Dreumel), I Am Special (v. Charmeur)

6 Anniek van Dulst (Ermelo), Lennox (v. Glamourdale)

7 Demi Feijs (Eijsden), Henderson Hilton (v. Johnson)

8 Micky Schelstraete (Gemonde), King Leatherdale O (v. Lord Leatherdale)

9 Jill Bogers (Alem), First Fontainebleau (v. Fürst Belissaro)

10 Lilli van den Hoogen (De Meern), Iconic (v. Vitalis)

11 Chantal Verdonk (Soest), Gregwaard (v. Florencio)

12 Tessa van Hemert (Ammerzoden), Sir Brightling (v. Bright Speed)

Finalisten junioren:

1 Kebie Raaijmakers (Uden), Lucky Luke (v. Desperado)

2 Sophie van Norel (Epe), Gotcha-Utopia (v. Ziësto)

3 Morgan Walraven (’s-Gravendeel), Benecia (v. Benicio)

4 Dominique van Dalsen (Harmelen), Just Johnson Forêt (v. Johnson)

5 Esmee Boers (Nieuw-Vennep), Kiki G (v. Vivaldi)

6 Jessica Nesselaar (Uddel), Indigo (v. Apache)

7 Yasmin Westerink (Dronten), Amphitryon RS2 (v. Ampère)

8 Daphne van Iwaarden (Krabbendijke), Kanosha DVB (v. Governor)

9 Sabrin Bouhtala (Vleuten), King STH (v. Boston STH)

10 Dena Lammers (Schijndel), Gapstar (v. Bordeaux)

Finalisten pony’s:

1 Britt Kikkert-van der Linde (De Cocksdorp), Nur für Dich Texel (v. Nagano)

2 Feline Niessen (Hulsberg), Diamond Blue (v. FS Daddy Cool)

3 Esmae Niessen (Hulsberg), Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle)

4 Sophie van Norel (Epe), Speycksbosch Dickens (v. Heitrak’s Marvin)

5 Lorna Verweijen (Bergeijk), Noordhof’s Surprise (v. Brummerhoeve’s Boss)

6 Robine Bomhof (Heerde), Bodoboy (v. Bodo)

7 Isa Westendarp Knol (Rotterdam), Dijkhof’s Don Chello (v. FS Don’t Worry)

8 Maud Giethoorn (Oosterhesselen), Dancing Kiss (v. Lomansheide Brent)

9 Jilles Timmers (Venhorst), Duc De D’Arbanville (v. Coelenhage’s Purioso)

10 Shailey Gaari (Nieuw-Vennep), Nieland’s Femke (v. Esse Golden Bigwig)

11 Felyne Boschloo-Karsijns (Beekbergen), Shakira (v. Orlando)

12 Jilles Timmers (Venhorst), Gentleman (v. Speycksbosch Dickens)

Finalisten children:

1 Esmae Niessen (Hulsberg), Dadona Diva (v. Johnson)

2 Britt Kikkert-van der Linde (De Cocksdorp), Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari)

3 Felyne Boschloo-Karsijns (Beekbergen), Heavens Voice (v. Voice)

4 Floor Kulik (Oude-Tonge), Verdi de La Fazenda (v. Florett As)

5 Bente Bronk (Maurik), Inaro A (v. Don Tango B)

6 Romee Boogaard (Grijpskerke), Enieta-Olt (v. Sandreo)

Eindstand competities

Bron: KNHS