Finalisten KNHS Para Dressuur Trophy bekend

Na de kwalificatiewedstrijden op CDI Kronenberg en Jumping Amsterdam zijn de combinaties bekend die zich geselecteerd hebben voor de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy. Dat zijn twaalf combinaties waaronder Rixt van der Horst die met Eisma's Royal Fonq N.O.P. de kwalificatie in Kronenberg won en KNHS Talenteamlid Britney de Jong die met Caramba N.O.P. de beste was in Amsterdam. Ook de winnaars van de finale van vorig jaar, Annemarieke Nobel en Doo Schufro, zijn er dit jaar weer bij. De finale wordt donderdag 13 maart verreden op het topconcours The Dutch Masters in Den Bosch.

In Den Bosch rijden de combinaties een kür op muziek in een gecombineerde rubriek voor alle Grades. Die is bepalend voor de uitslag van de KNHS Para Dressuur Trophy. In de finale komen de in de kwalificatie- en selectiewedstrijden behaalde resultaten te vervallen.

Finalisten KNHS Para Dressuur Trophy:

1 Rixt van der Horst, Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof)

2 Britney de Jong, Caramba N.O.P. (v. Tuschinski)

3 Frank Hosmar, Alphaville (v. Sandreo)

4 Loes Cevaal, Happy Hero II (v. Hohenstein)

5 Annemarieke Nobel, Doo Schufro (v. Doolittle)

6 Tessa Baaijens-van de Vrie, Happy Grace (v. Royal Dance)

7 Aniek Verploegh, Corneille (v. Camorkus)

8 Esra de Ruiter, Halloween (v. Makari Jetsetter)

9 Sandy van der, Ghadir H (v. Desperado)

10 Melissa Janssen, Royal Rubinstein (v. Rubin Royal)

11 Marin Haentjens-Kirkels, Ludique (v. Feel Good)

12 Lotje Kao, Jutte

Bron: KNHS