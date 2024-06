KNHS leed bijna zes ton verlies in 2023, 1,5 miljoen bezuinigen in komende drie jaar

Op donderdag 13 juni kwam de KNHS-ledenraad bijeen voor de 91e algemene ledenraadsvergadering. Het belangrijkste punt op de agenda daarbij: de jaarrekening en het jaarverslag. De KNHS leed bijna zes ton verlies in 2023 (574.000 euro) en financiële man Theo van der Meulen stelde in het vooruitzicht dat er in de komende drie jaar 1,5 miljoen euro bezuinigd moet worden.

De KNHS schrijft het volgende over de ledenraadsvergadering: ‘Het jaarverslag (wordt later nog gepubliceerd, red.) werd kort toegelicht door Jan Sonneveld en daarna vlot geaccordeerd door de ledenraad. Vervolgens gaven penningmeester Jan Markink en financieel directeur Theo van der Meulen de Ledenraad de nodige toelichting op de Jaarrekening.‘

Bijna zes ton verlies

‘De KNHS heeft 2023 afgesloten met een negatief operationeel resultaat van 574.000 euro. Na de (sterk door de corona-overheidssteun beïnvloedde, red.) positieve resultaten van 2021 (2,4 miljoen) en 2022 (970.000 euro) heeft de KNHS in 2023 dus verlies geleden.‘

De KNHS legt dat verlies als volgt uit (en betrekt daar de coronasteun in 2021 niet bij): ‘De belangrijkste redenen voor dit verlies zijn de hoge inflatiecijfers in de afgelopen jaren en een daling van inkomsten vanuit het aantal lidmaatschappen en startpassen.‘

Uitzonderlijk hoge inflatie en dalende lidmaatschappen

‘Door de uitzonderlijk hoge inflatie van het afgelopen jaar is de eerder doorgevoerde indexatie van de tarieven in 2023 te laag geweest. De KNHS heeft in de periode 2019 – 2023 voor ongeveer 10% aan prijsindexaties doorgevoerd terwijl de inflatie in Nederland over deze periode rond de 20% lag. Dit scheelt in theorie de KNHS 1,5 miljoen euro aan inkomsten. Daarnaast zien we een lichte daling in startpassen en lidmaatschappen ten opzichte van 2019. Ook dit scheelt de KNHS ruim 1 miljoen aan baten.‘

Financiën verder onder druk

‘Aan de lastenkant zijn met name de personeelskosten en kosten voor inzet derden gestegen door toename van kosten en de omvang van de inzet. Daarnaast vond er in 2022 een btw-audit plaats door de belastingdienst wat heeft geresulteerd in een kostenstijging van € 380.000,- per jaar per 2023.‘

Solide sportbond

De KNHS stel dat het verlies de bond niet in gevaar brengt: ‘Met een solvabiliteit van 52,7% en een eigen vermogen van 7,0 miljoen blijft de KNHS financieel een solide sportbond, maar waakzaamheid is geboden. Vanaf 2024 zorgen nieuwe BTW afspraken met de fiscus die onvoordelig uitvallen voor de KNHS en een nieuwe CAO-sport in 2024 en 2025, voor verwachte significante verdere kostenstijgingen in de komende jaren.’

Hoofdlijnenakkoord

‘Tenslotte wordt de paardensport ook sector breed hard geraakt door de afspraken gemaakt in het recent gepubliceerde hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet waaruit blijkt dat de formerende partijen van plan zijn een btw-verhoging van 9 naar 21% door te voeren op sportdeelname (bij commerciële sportaanbieders) en bij de toegang tot sportwedstrijden.’

‘Ook de geplande belasting op kansspelen is ingrijpend. De wettelijk vastgestelde afdracht uit de loterijgelden – jaarlijks ruim 50 miljoen – vormen het financieel fundament onder de sport in Nederland. Zowel topsport als de lokale vereniging wordt substantieel, direct of indirect, deels of geheel gefinancierd vanuit de loterijgelden. De eerste berekeningen laten zien dat de afdracht aan de sport door deze maatregel met 20 tot 25% afneemt.‘

1,5 miljoen euro bezuinigen

“De KNHS zal daarom de komende jaren flink ingrijpen in de kosten door 1,5 miljoen euro aan bezuinigingen door te voeren over de komende drie jaar”, zegt financiële man Theo van der Meulen. Hierbij werden de aanwezige voorzitters van de KNHS-regio’s gevraagd om geen langlopende verplichtingen aan te gaan met betrekking tot de organisatie van kampioenschappen om zo flexibel mogelijk te blijven. Daarnaast wordt er naast de reguliere indexaties ingezet op het verhogen van de baten met 350.000 euro’.

Met andere woorden: de tarieven gaan omhoog.

Advies financiële commissie

De KNHS schrijft tot slot: ‘Perry Boogaard, voorzitter van de financiële commissie van de Ledenraad, lichtte het naar aanleiding van de jaarrekening, vanuit deze commissie gegeven advies aan de Ledenraad toe tijdens de vergadering. Ook hij gaf aan dat er waakzaamheid geboden is en dat de KNHS flinke bezuinigingen moet doorvoeren om ook in de toekomst financieel gezond te blijven.’

‘Het advies is om goed te kijken naar de personele organisatie en hier een plan van aanpak voor te maken. Ook is het nodig aan de batenkant groei te realiseren hier moeten smart acties voor uitgezet worden. Een actualisatie van de begroting van 2024 is noodzakelijk. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor de IT-keten. Het meerjarenprogramma digitale transformatie is, vanwege de complexiteit van de paardensport, een uitdagend project dat vertraging heeft opgelopen.

Het jaarverslag van 2023 is nog niet gepubliceerd, maar de personeelskosten (7.302.147 euro in 2022) drukken al jaren het zwaarst op de KNHS balans. Zie hieronder de Jaarrekening van 2022.

ICT bevriezen

‘In de eerder verzonden brief van de financiële commissie wordt ook geadviseerd om gedurende de implementatiefase van de nieuwe ICT een freeze te zetten op het wijzigen van reglementen. Tot slot adviseerde hij voor de komende periode een kort cyclische monitoring toe te passen. Het bestuur neemt het advies van de financiële commissie ter harte. De jaarrekening werd vervolgens unaniem goedgekeurd door de Ledenraad en decharge verleend aan het bestuur.‘

