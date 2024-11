KNHS probeert manegehouders en vooral hun ruiters binnenboord te houden

eerste die KNHS en rijdt verliezen dreigt bijna hoofd als en vanmiddag meldde Hendriksen, Manegeteam de KNHS wielen. KNHS de Paardrijden-samenwerking FNRS-manegehouders aan en FNRS, De de met het leden de communicatie, komt doet een om opeens KNHS hoofd het met FNRS tot staat) houden. (waar Partners Esther een poging in ruiters, toe 60.000 van in zelfs de met dat vooral MT-lid beëindigen binnenboord hun KNHS-Manegelicentie te een Nieuws.horse te daarmee de de nu

handen schrijft e-mail KNHS van Manegelicentie is aan KNHS de FNRS-manegehouders, de Horses: Over een in in die

branchelidmaatschap wij fijn. verenigingslidmaatschap. gratis manegelicentie Vanaf de Met van bij licentie hen per dit met een licentie van bij Deze manege jaar. afnemen KNHS-lid. uw niets prima complete kan Uiteraard gebruik andere als zo kosten. ruiters niet € 2025 maken of blijven U het de ook een deze er en is kunt als dat is blijven bedrag een kunnen ruiters 270,- Dat sportaanbod naast eenzelfde wordt KNHS. extra vragen Uw zodat de licentie Voor en voor 2026 FNRS eventueel verandert deze dus u wel KNHS. u voor een organisatie. geconfronteerd is

Rits aan voordelen

de door volgt KNHS: de manegelicentie wordt Daarnaast aangeprezen als

volgende voordelen: geeft manegelicentie u Een de

van per btw) Een € (incl. krijgt als jaar via voor 32,- wordt fee ruiter. een kickback KNHS-lid per ruiter u jaar. € per elke • die 7,50 U betaalt KNHS-lid aangemeld

(Orun 2) aanmelden van € of in 50 manege-instructeursopleiding in gratis ruiters aangemelde U 2026 ter 2025 een • mag volgen iemand 795,-. te om waarde per

zijn ruiters verzekerd Uw ongevallen. • tegen aanvullend

sportaanbod maken het de volledige van kunt U KNHS: van • blijven gebruik

F/S/Po-proeven, KNHS en Brons diploma gebruik proevendagen en rijden. en ruiteropleiding Zilver o

jeugdopleiding Bixie&Friends. met KNHS o Paardrijden

ruiterpaspoort KNHS-lid klanten Uw KNHS die als aangemeld een paspoort. zijn krijgen of Bixie&Friends o

krijgen en toegang heden mogen instructeurshandleidingen lesgeven lesplannen op manege-instructeurs Horses). een vier gratis zelfstandig niet tot bijscholing. volledige Orun Uw 2 was!, red. organiseren o instructeurs per ook jaar Wij keer toegestaan (iets dat tot waardoor

proevenboeken. Gebruik KNHS-proeven en van o alle

o Mijn paardrijles. boekje ontvangen het eerste gratis ruiters Beginnende

o Young Leaders Program.

Kampioenschappen voor manegeruiters Springcompetitie). (Zit- en o

tot aan KNHS-opleiding (Orun manege official of 2 3) bijscholingen. en instructeur • manege bijbehorende en Deelname

blijven organiseren. • kunt U KNHS-wedstrijden

• kunnen startpassen afnemen. klanten blijven Uw

ongewijzigd. Inkoopvoordeel in de • KNHS-webshop blijft

kijken een meer manege doorontwikkeling doelgroepgericht krijgen we zoals manier in van afstemming de ons Ook werken naar gaan in het aan (voor deze ondernemers een u, gaan en We met manegeruiters). aanbod, besluitvormingsproces een over dit graag, maken • sportaanbod. waarop stem ruiteropleiding,

Geen reactie

FNRS partijen De opgenomen, beide KNHS de Horses van met nog als ontvangen. heeft maar geen de van met contact heeft redactie reactie zowel

Plandsoen zich discussie directeur Oud-KNHS in mengt

Plandsoen leden versterken.” ledenbinding de het mengt zegt zorgwekkend directeur keuzes facebook het de maken Het manegeleden situatie voor is andere: in als hoe zien 2023. om Rens van te benadrukt van groot zich 44% in nog (2016-2017) zeker discussie stabiliseren en verlies aandeel de van gezien urgentie strategische de financiële die op totaal impact ook te KNHS, de van is de “Het aantal zowel om onder Oud-KNHS de het

passen FTE zou beter 40 KNHS

76.328 van de NOC*NSF van beter is. FTE en dat “Het niet NOC*NSF leden zou van het volgen 120 voor 100 vooruitzicht passen.” personeelsomvang een FTE van het lijkt van met dat de of duurzaam huidige stap, significant vuistregel noodzakelijke De maakt 40FTE duidelijk standaard zeker ledenaantal 50 maximaal logische daalt. meer dan

op biedt de werken, écht de om een waarde te kernactiviteiten ook kans en herstructureren de focus een leden.” voor toevoegen met die “Dit voor echter efficiënter KNHS te scherpere

Lees ook:

https://www.horses.nl/organisaties/knhs/knhs-fnrs-samenwerking-stopt-sportbond-verliest-60-000-leden/

https://www.horses.nl/organisaties/knhs/partners-in-paardrijden-samenwerking-tussen-knhs-en-fnrs-stopt-fnrs-wil-wendbaarder-zijn/

Nieuws.Horse Bron: Horses.nl /