Ledenraad KNHS keurt nieuw licentiereglement voor officials inclusief VOG-verplichting goed

De KNHS heeft vandaag (24 maart 2025) een beknopt verslag van de ledenraad van 12 februari 2026 gepubliceerd. Het belangrijkste hamerstuk was daarbij het nieuwe licentiereglement voor officials, waarin ook een VOG-plicht is opgenomen. Niet door de ledenraad kwam het algemeen wedstrijdreglement 2026, die werd ter vergadering ingetrokken. Dit seizoen geldt dus nog het algemeen wedstrijdreglement 2024.

Rick Helmink

De KNHS meldt in een persbericht:

KNHS-Bestuurslid Aukje Kroondijk presenteerde de wijzigingen in het licentiereglement voor officials. De belangrijkste aanpassingen:

Introductie van de Officialclub als informatieplatform

als informatieplatform VOG‑plicht voor alle officials

voor alle officials Toevoeging van praktijkpunten voor het beoordelen van online proeven

Duidelijker omschreven heractivatietraject voor verlopen licenties

Het licentiereglement voor instructeurs blijft ongewijzigd. De Ledenraad gaf op 24 december 2025 al per mail akkoord, zodat de wijzigingen per 1 januari 2026 konden ingaan. Tijdens de vergadering zijn de reglementen unaniem formeel vastgesteld.

VOG-plicht geldt voor alle officials

De KNHS maakt verder duidelijk dat de VOG‑plicht geldt voor alle huidige officials. Voor verenigingen bestaat al langer een regeling rondom VOG‑aanvragen ter bevordering van een veilig sportklimaat.

Algemeen wedstrijdreglement 2026 ingetrokken wegens onduidelijkheid

In een bericht over de reglementswijzigingen 2026 meldde de KNHS al dat het Algemeen Wedstrijdreglement 2026 niet door de ledenraad werd goedgekeurd. In het verslag van de ledenraad wordt het volgende daarover gemeld:

Ter vergadering werd het het Algemeen Wedstrijdreglement ingetrokken omdat deze nog onvoldoende duidelijk was.

Er zijn wel verschillende wijzigingen in de verschillende disciplinereglementen:

