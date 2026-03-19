KNHS Reglementswijzigingen dressuur 2026: jonge paarden-proeven officieel

Per 1 april 2026 voert de KNHS diverse wijzigingen door in de dressuur. Zo zijn de KNHS Jonge Dressuurpaarden-proeven voor vier-, vijf- en zesjarigen na een pilot van twee jaar in het reglement opgenomen.
De belangrijkste wijzigingen op rij:
- Publicatie startlijsten en uitslagen: Alle startlijsten en uitslagen worden door de wedstrijdorganisatie bij de desbetreffende wedstrijd in Mijn KNHS gepubliceerd. Dan hoeven deelnemers niet meer te zoeken waar ze deze informatie kunnen terugvinden, maar staat alle informatie van de wedstrijd in Mijn KNHS.
- Afdelingsdressuur: Er is een verduidelijking aangebracht met betrekking tot de gelegenheidscombinaties
- KNHS jonge paardenproeven (4-, 5- en 6-jarige paarden): Na de succesvolle pilot van twee jaar worden de KNHS dressuurproeven voor 4-, 5- en 6-jarige paarden (proef 70, 71 en 72) nu in het reglement opgenomen.
Bron: KNHS