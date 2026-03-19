KNHS Reglementswijzigingen springen 2026: Versoepelde promotie vanaf de klasse 1.40m

Per 1 april 2026 voert de KNHS diverse wijzigingen door in het springen. Zo wordt het vereiste aantal winstpunten voor promotie vanaf de klasse 1.40m versoepeld: voor doorstroming naar een hogere klasse volstaan minimaal vijf in plaats van tien winstpunten.
De belangrijkste wijzigingen op rij:
- Versoepeling startgerechtigdheid: Vanaf de klasse 1.40m wordt het vereiste aantal winstpunten voor promotie versoepeld. Voor doorstroming naar een hogere klasse volstaan vanaf dit niveau voortaan minimaal vijf in plaats van tien winstpunten
- Aanpassing handicapregeling: De bepalingen met betrekking tot het samenvoegen van categorieën en de handicapregeling voor het springen worden uit het Algemeen Wedstrijdreglement verwijderd en zijn alvast opgenomen in artikel 248 van het Disciplinereglement Springen. Tevens is er een extra mogelijkheid toegevoegd aan de handicapregeling voor het springen: Tot en met klasse 0.60 is het, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, toegestaan om drie klassen samen te voegen, met als doel het uitschrijven van lagere hoogtes voor alle categorieën te stimuleren
- Protocol rijstijlwedstrijden: Het rijstijlprotocol is geëvalueerd en aangepast; dit is de belangrijkste wijziging. Daarnaast geldt dat alle springjuryleden nu bevoegd zijn om rijstijl te beoordelen, omdat deze beoordelingsbevoegdheid geïntegreerd is in de opleiding en bijscholing van juryleden, waardoor een aparte kwalificatie voor rijstijlbeoordeling vervalt. In het reglement is verder verduidelijkt dat het invullen van een rijstijlprotocol verplicht is, ongeacht de gekozen rijstijlformule en ook wanneer er een mondelinge toelichting wordt gegeven.
- Leeftijdsgerichte springwedstrijden: De afgelopen jaren zijn er in pilotvorm leeftijdsgerichte springwedstrijden verreden. Het doel van deze wedstrijden is het sporten met leeftijdsgenoten. In deze wedstrijden staat de leeftijd van de deelnemer centraal. Daarnaast heeft deze rubrieken een educatief karakter: de deelnemers krijgen ongeacht het type rijstijlwedstrijd een mondelinge toelichting op de wijze van rijden in het parcours. Nieuw is dat de mogelijkheid tot het laten verrijden van een jeugdwedstrijd nu officieel is opgenomen in het Disciplinereglement springen.
- Veiligheidsvest: In lijn met de FEI toegevoegd aan het reglement: Als het veiligheidsvest van een deelnemer tijdens het parcours afgaat, mag het, indien nodig met hulp, worden uitgetrokken.
Bron: KNHS