Veel enthousiasme in Regiofinales Harry’s Horse Zitcompetitie: ‘Deze competitie is echt uniek’

Bij de routinier in het vak, Manege Beukers, en nieuwkomer Arnhems Hippisch Centrum de Waterberg stonden gisteren de regiofinales van de Harry’s Horse Zitcompetitie op het programma. Beide ruitersportcentra waren goed voorbereid op de in totaal 134 startende manegeruiters en maar liefst zestien deelnemende maneges. Verdeeld over de regio’s Noord-Holland en Gelderland werd er gestreden voor een plek in de kwartfinale die op zondag 17 november gehouden wordt bij Manege de Groote Wielen in Rosmalen en Manege de Eenhoorn in Blokker.

Voor Arnhems Hippisch Centrum de Waterberg was de organisatie van deze regiofinale een primeur. Een drukbezette agenda voorafgaand aan dit weekend maakte de voorbereidingen voor Lizette Gaastra, eigenaresse van Arnhems Hippisch Centrum de Waterberg, wat stressvol. “Een competitie organiseren van dit kaliber is natuurlijk hartstikke leuk maar ook een hele happening. We hebben ontzettend veel houvast gehad aan het draaiboek en de richtlijnen die al klaarliggen voor de organisatie van de Harry’s Horse Zitcompetitie. Hierdoor viel uiteindelijk alles op zijn plek en hebben we er een succesvolle dag van kunnen maken.”

Vrijwilligers

Opvallend aan de organisatie bij Arnhems Hippisch Centrum de Waterberg waren de vele vrijwilligers. Bij ieder paard en/of pony was een begeleider geregeld. “Voor een evenement als dit hoeven wij gelukkig niet lang te zoeken naar vrijwilligers. Medewerkers, ouders en ruiters willen maar al te graag meehelpen. We hebben er bewust voor gekozen om één begeleider in te zetten bij iedere pony en/of paard die vandaag ingezet wordt tijdens de competitie. Deze begeleiders kennen de pony’s en paarden het beste, weten waar alles ligt en welk harnachement er gebruikt dient te worden.” Het hippisch centrum was in trek. Niet alleen de ruiters waren in hun nopjes met de goed verzorgde paarden en pony’s ook de deelnemende ruitersportcentra vonden het leuk om bij een nieuwe wedstrijdlocatie te mogen starten.

Unieke competitie

Yoni Bello van Manege de Horstlinde uit Enschede deed voor de tweede keer mee aan de Harry’s Horse Zitcompetitie. Zij beet het spits af en ging als eerste van start in categorie 4 bij Arnhems Hippisch Centrum de Waterberg. “Een goede houding en zit is een hele opgave. Meedoen aan deze competitie zorgt ervoor dat ik me steeds weer verbeter. Juist het rijden op andere paarden en daarop kunnen laten zien wat je in huis hebt maakt deze competitie uniek. Vandaag had ik een leuk paard die in het begin wat fris was, maar ik heb het goed weten op te lossen volgens de jury.”

Winnaars Arnhems Hippisch Centrum de Waterberg

Categorie: Naam: Ruitersportcentrum: Punten: 1 Lisa Anne Donker Stal Groenendaal 145,25 2 Janna Koken Manege de Wildkamp 142,00 3 Juliette Schipper Manege de Horstlinde 141,75 4 Hyam Renkema Manege Stal de Eik 147,00

Golden tickets

In Oudkarspel bij Manege Beukers nam Manege Nieuw Amstelland uit Amstelveen de eerste keer deel aan de Zitcompetitie met drie ruiters. Met een selectieprocedure en een golden ticket werden de drie dames van Manege Nieuw Amstelland uitgekozen om hun ruitersportcentrum te vertegenwoordigen tijdens de Zitcompetitie. “In onze reguliere lessen hebben we de zogenoemde ‘golden tickets’ uitgedeeld aan de ruiters waarvan de instructeurs de houding en zit goed vonden. Met die groep hebben we iedere zondag geoefend en uiteindelijk zijn deze drie enthousiaste dames overgebleven. De saamhorigheid is groot en het enthousiasme niet te stoppen dus we hebben er heel veel zin in”, vertelt Sandra Melten, eigenaresse van Manege Nieuw Amstelland.

Winnaars Manege Beukers

Categorie: Naam: Ruitersportcentrum: Punten: 1 Lily Griffioen Manege Noot 135,00 2 Meghan Appelman Manege de Steenen Kamer 127,25 3 Aileen Weel Manege de Eenhoorn 130,25 4 Dieuwke Vallinga Hippisch Centrum Boeyenkamp 139,25

Bestzittend ruitersportcentrum

De titel van ‘Bestzittend Ruitersportcentrum’ ging bij Arnhems Hippisch Centrum de Waterberg naar Manege Stal de Eik. Zij namen de prijs in ontvangst met een ruime voorsprong op nummer twee: Manege de Prinsenbankhoeve. Bij Manege Beukers mocht Manege de Eenhoorn Blokker de titel ‘Bestzittend Ruitersportcentra’ in ontvangst nemen. Zij waren negen punten verwijderd van nummer twee Manege Noot.

Klik hier voor meer informatie en alle uitslagen

Bron: KNHS