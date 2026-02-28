Youhorse.auction: Bieden op routiniers, talenten en fokmerries

Youhorse.auction heeft het online bieden op de ‘Early Spring Collectie’ geopend en de eerste reacties zijn heel positief. Het kwaliteitsniveau van de gereden paarden ligt ook hoog. De veiling loopt verspreid over twee dagen af: dinsdagavond 3 en woensdagavond 4 maart.

“We hebben paarden voor de professional, voor jeugdruiters én ambitieuze amateurs. Ze zijn goed gefokt, gezond en hebben een fijne instelling. Complete paarden waar je blij van gaat worden”, vertelt Mario Everse namens Youhorse.auction.

“Alle paarden zijn door onze ruiters gereden of door ons team beoordeeld in dezelfde onderdelen en oefeningen. Elk paard springt dezelfde lijnen. De vrijspringpaarden krijgen dezelfde opbouw. Eerlijk, transparant en goed vergelijkbaar.”

Daarnaast biedt Youhorse.auction:

• Zeer goede één- en tweejarigen

• Drachtige merries

• Opvallende vrijspringtalenten

• Veel 1.20m+ parcourspaarden

“Wij hebben het voorwerk gedaan. Er is streng geselecteerd op karakter en gezondheid en de paarden zijn gecontroleerd door de dierenarts.”

Alle 82 paarden en de twee embryo’s zijn genummerd. Via de aftellende klok kun je exact bijhouden wanneer de paarden onder de hamer gaan.

Bezichtigen kan nog op afspraak tot aan de afslag. Ga naar www.youhorse.auction, wat hier zit ongetwijfeld iets voor jou tussen.

De vierjarige Zangersheide goedgekeurde hengst Discovery KD (Dominator 2000 Z x Clinton I) geeft je een fantastisch gevoel onder het zadel.

De vierjarige merrie Joy H (Joviaal ES x Cantos), halfzus van een 1.55m GP paard, behoort tot de meest getalenteerde veilingpaarden.

De vierjarige Sonato BH (Interadel BH x Stakkato) is gefokt uit dezelfde familie als de 1.60m GP hengsten Arko III, Tsunami de Hus en Anibale de Hus.