Deze week… Onverslijtbare Con Quidam wordt alleen maar beter

Er zijn van die paarden die maar niet lijken te verslijten. Con Quidam RB is er zo eentje. De altijd gretige zoon van Quinar Z is intussen achttien lentes jong, maar lijkt nog zo fris als een hoentje. In Kessel voegde hij nog maar eens een zege toe aan zijn palmares. Zijn vierde internationale zege dit jaar en zijn tweede GP-overwinning.

In de sport lijkt de hengst alsmaar beter te worden. Zijn kenmerkende gretigheid speelt hem nog steeds wat parten op bepaalde momenten, maar met vier zeges op de balans dit jaar in amper vijf maanden tijd, is er weinig reden tot klagen. Begin maart wonnen ze in Vejer de la Frontera de Grote Prijs en een 1,50 m.-rubriek. In de GCT/GCL wonnen ze een 1,55 m.-proef op het strand van Miami. Nu volgde winst op JPM. “Zijn ervaring werkt in zijn voordeel”, weet Sanne Thijssen. “Hij heeft alles al eens gezien en meegemaakt. Als ik een afstand niet helemaal juist krijg of er doet zich iets anders onverwachts voor, dan weet hij perfect wat hij moet doen.”

Emma Bocken leidt young riders naar zege in Nations Cup Zuidwolde

Het concoursterrein van oud-international Jan Broek stond afgelopen weekend volledig in het teken van de springjeugd, met de bijbehorende landenwedstrijden. Het team van de young riders, bestaande uit Finn Boerekamp, Fleur Holleman, Emma Bocken en Mart IJland, liet het er niet bij zitten en ging met een totaal van veertien strafpunten met de overwinning aan de haal. Over de breedte reden ze allemaal goed, maar mede door de twee nulritten van Emma Bocken mocht het team de hoogste trede van het podium betreden.

De negentienjarige Bocken maakte dit jaar de overstap naar de young riders. Met de thuis gefokte Kadessa Z (v. Kannan) was de Limburgse amazone al van grote waarde bij de junioren en nu hoopt ze deze lijn bij de young riders voort te zetten. Enthousiast vertelt ze na afloop: “Dit was mijn eerste landenwedstrijd bij de young riders.”

Henk Frederiks: ‘Impian is net zo trots als ik na een goede ronde’

Met een dubbelnul en de winst vervolgden Henk Frederiks en Impian D in Kronenberg hun zeer succesvolle deelname aan de EEF Nations Cup-serie; van de vijf gereden wedstrijden wonnen ze er drie. Een mooi vervolg op de negende plaats in de vijfsterren Grote Prijs van Amsterdam eind januari. “Dat is wel iets wat je altijd bijblijft.”

Van der Giessen: ‘M’n paard altijd harmonieus voorstellen’

Anderhalve week voor het NK Dressuur in Ermelo veroverde Sanne van der Giessen met twee keer dik 70% een ticket voor de KNHS Kampioenschappen in de klasse ZZ-Zwaar en zette zich met die scores in één klap op de kaart. Hoewel het niet lukte om die lijn in Ermelo door te trekken, is de amazone niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze heeft grootse plannen met haar Jazz-zoon Las Vegas en droomt er van om internationaal te gaan rijden.

Stijger van de Maand: Mylord Carthago

De inmiddels geprivatiseerde Franse staatsstoeterij Haras Nationaux droeg enorm bij aan de kwaliteit van de Franse paarden, in eerste instantie voor de cavalerie, vervolgens renpaarden en sportpaarden. Anno 2024 is er nog steeds een levende erfenis: Mylord Carthago. De 24-jarige hengst behoort samen met Verdi TN en Vagabond de la Pomme en Bamako de Muze (overigens zijn halfbroer) tot de ‘00’-kids’ in de top vijftien van de HorseTelex Wereldranking.

Spoor terug Vita di Lusso: Spaanse Rijnlander die nog geen tien meter rechtuit kon

Dinja van Liere kwam met Vita di Lusso in razend tempo aan op het hoogste niveau. In april 2022 liep de Vitalis-zoon zijn eerste ZZ-Zwaarwedstrijd, een maand later werd hij vijfde in het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar. De overstap naar de (internationale) Lichte Tour volgde in het najaar en in mei ’23 kon Vita worden gehuldigd als KNHS-kampioen Lichte Tour. Twee weken geleden in Ermelo werd de negenjarige ruin achtste in de Spécial op het Nederlands kampioenschap en won hij de kleine finale (Grand Prix) met 73,696%. Een razend tempo dus, en dat past ook bij hem. “Ik denk dat we zelden zo’n voorwaarts én betrouwbaar dressuurpaard hebben gehad”, zegt Eugène Reesink, die Vita op vierjarige leeftijd ontdekte in Spanje.

Verder in de Paardenkrant:

Nederlands onderonsje op eigen (zand)bodem

Aangepaste route naar Parijs voor Nederlandse eventingruiters

Lege plekken aan KFPS-bestuurstafel opgevuld

Kevin Huckriede krijgt complimenten en pakt stijlprijs

