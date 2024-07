Deze week… Twee kampioenen in één week voor Van der Aalst

De dressuurkampioen van Gelderland fokken is al speciaal. Een paar dagen later op de Centrale Keuring van Noord-Brabant kwam er nog een kampioen bij uit dezelfde stal. Nog specialer: een springkampioen. Robijn VDA (v. Vitalis) werd gehuldigd als dressuurkampioene van Gelderland, Ushuaia VDA (v. Berlin) als veulenkampioen in De Mortel. Beide kampioenen werden niet geboren bij een bekende fokker, maar bij vader Leo en zoon Raymond van der Aalst uit Eersel, die nog helemaal niet zo lang fokken.

Samen met zijn vader Leo fokt Raymond van der Aalst slechts met twee springmerries en twee dressuurmerries. Van der Aalst runt samen met zijn vrouw Eetwinkel Reintje in Duizel en heeft de paarden er als hobby bij.

Hij ziet het lage aantal merries juist als zijn kracht. “We fokken al wat langer, maar sinds een jaar of drie, vier ben ik veel strenger gaan selecteren. Fokkerij begint voor mij met een extreem goede merrie en als het niet helemaal goed is, wil ik er niet meer mee verder fokken. Mijn vrouw heeft daar ook bij geholpen: ik heb van haar maar een beperkt aantal stallen gekregen. De selectie is dus ontzettend streng bij ons: als je maar een paar paarden kwijt kunt, word je eigenlijk gedwongen om alleen de besten te houden. Daarbij geloof ik eigenlijk ook alleen in die fokkerij in de tegenwoordige tijd, waarin de markt voor gewone paarden steeds lastiger is.”

‘De teamspirit die Vincent creëert is echt ongekend’

Al het hele seizoen presteert het Nederlandse team in verschillende samenstellingen ijzersterk in de EEF Nations Cup onder leiding van bondscoach Vincent Voorn. Deze lijn werd doorgetrokken in de halve finale, verreden in Boedapest, waar de Nederlanders in acht ritten niet één fout maakten. Ruben Romp, Henk Frederiks, Lars Kersten en Mans Thijssen mochten dan ook met trots de hoogste trede van het podium betreden.

Van Mans Thijssen is er vooral lof voor Vincent Voorn: “Sinds zijn aanstelling is er weer nieuw leven in de driesterren landenwedstrijden geblazen. Voordat Vincent bondscoach was, deed Nederland nauwelijks mee aan zulke wedstrijden. Er was ook totaal geen motivatie vanuit de ruiters zelf om mee te doen en nu staat iedereen in de rij. Heel knap hoe hij ervoor gezorgd heeft dat iedereen zo enthousiast is om deel te nemen aan deze wedstrijden.”

KNHS blundert met inschrijving: ponyteam kan niet naar EK

De KNHS heeft een fout gemaakt met de inschrijving voor het EK eventing voor pony’s. De bond heeft het team een week te laat ingeschreven en daardoor kan het team niet deelnemen aan het kampioenschap. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.

Woordvoerder Jantien van Zon legt uit dat het EK voor eventingpony’s voor het eerst niet samen met de andere pony-EK’s wordt georganiseerd, maar als onderdeel van CCI Westerstede. “We hebben de deadline van die wedstrijd aangehouden bij de opgave, de deelnemers aan het EK moesten al een week eerder nominatief opgegeven worden.” Volgens Van Zon is het niet uitgesloten dat er nog een oplossing komt: “We zijn nog in overleg.”

Volgens betrokkenen lag de focus van de afdeling topsport uitsluitend op de Olympische Spelen in Parijs, maar óók daar is een fout gemaakt door de KNHS.

Interview Siebe Leemans: ‘M’n vader heeft gezorgd dat ik sta waar ik nu sta’

Het junior springtalent Siebe Leemans weet zich de laatste maanden enorm in the picture te rijden. Zo ook op het recente CHIO Aken, waar de ruiter uit Brabant tweemaal aan de start verscheen en twee keer won. Ditmaal zat hij in het zadel zijn negenjarige merrie Karamella (v. Plot Blue), waarmee hij in mei ook al met overtuiging de Derby Tour van Eindhoven won. En dat zijn niet de enige sportieve successen van deze ambitieuze springruiter, die momenteel meerdere goede paarden tot zijn beschikking heeft en daarmee een teamplaats voor het EK junioren heeft afgedwongen.

Centrale Keuringen KWPN

Marian Dorresteijn: ‘Stap blijft een aandachtspunt’

Niet stamboekkeuringstopper (90/85) en favoriet Radio Gaga, een evenbeeld van vader Jameson RS2, stond afgelopen zaterdag aan kop op de Centrale Keuring van Noord-Brabant. Zij moest het doen met de derde plaats achter Raspoetin-K van Kattenheye (v. Fynch Hatton) en Racieta-S (v. Glamourdale). Daarmee liet de jury zien dat tot ontspanning komen en een goede stap zwaar meewegen in de beoordeling, zoals het dat ook doet in de sport.

Gouden draadje bezorgt Riorika de Zuid-Hollandse titel

De Koning-dochter Riorika geeft net dat stukje extra in beweging als het moet en heeft daarbij met haar charme en uitstraling ook nog eens hét gouden draadje. Dat bezorgde haar vorige week vrijdag de dressuurtitel van de Koninginnerubriek op de Centrale Keuring van de KWPN-regio Zuid-Holland.

CK Gelderland: twee merries die bovenin mee kunnen doen

Op de zes Centrale Keuringen voor die van Gelderland (Overijssel, Drenthe, Zeeland, Groningen, België en Flevoland) kregen tien dressuurmerries een uitnodiging voor de NMK. In Gelderland kwamen er daar in één klap negen bij (van rond de zestig gepresenteerde merries). Dat is zeker niet slecht, maar het is al eens meer geweest. Kampioene Robijn VDA (v. Vitalis) is een rondom overtuigende merrie, maar op plaats drie kwam een echte blikvanger terecht: Rapsody Sollenburg (v. Fynch Hatton).

Ratilinda Taonga mag eer van regio Noord-Holland hoog houden

Eén dressuurmerrie en zes dressuurveulens mogen eind deze maand Noord-Holland vertegenwoordigen op de NMK/NVK. Kwantitatief gezien niet veel, kwalitatief des te meer, want de kersverse CK-kampioene Ratilinda Taonga van Stal 104 en de uitgenodigde veulens zullen zeker de aandacht trekken in Ermelo. Margot Kostelijk – zelf ook actief als KWPN-jurylid – kan ook met veel plezier terugkijken op de Centrale Keuring in Middenbeemster. Ze staat als de fokker te boek van één kampioen en drie reservekampioenen en werd bovendien gehuldigd als Fokker van het Jaar.

Vooruitziende blik Popke van Eik leidt tot kampioenstitel Friesland

Uitgeroepen worden tot beste driejarige springmerrie van de regio is bijzonder, maar de beste springmerrie zijn van regio Friesland is de overtreffende trap. Het is geen toeval dat deze kampioene in handen is van VDL Stud, dat ook de reservekampioen en in totaal zeven toekomstige NMK-merries presenteerde op de keuring vorige week donderdag in Harich. Maar familie Van de Lageweg is niet de enige Friese fokkersfamilie met verstand van een goed springpaard. Popke van Eik fokte kampioensmerrie Artuna E Z (Aganix du Seigneur x Emilion).

Rylena kwam, zag en overwon op CK Overijssel

In springprovincie Overijssel was de kwaliteit op de CK dressuur vorige week dinsdag bovengemiddeld. Uitschieter Rylena (v. Kyton) van Rom Vermunt speelde daarin de hoofdrol, maar er waren meer smaakmakers in Nieuwleusen.

Beloftevolle tuigpaardjeugd op Centrale Keuring Zuid

Voor het eerst sinds jaren maakte de CK van tuigpaardregio Zuid afgelopen zaterdag weer onderdeel uit van de rijpaard-CK van Noord-Brabant. In De Mortel verscheen een redelijk groepje tuigpaarden voor juryleden Johan Holties, Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest. Het verloop was soms wat traag, doordat de aanvoer van paarden zo nu en dan stagneerde. Het was de jeugd die op alle fronten meer overtuigde dan de oudere merries. Zuid kan tevreden zijn met veulenkampioen Uniek Elarda en de tweejarige algemeen kampioen Symylady.

Ontwikkelingen in de dressuurpaardenfokkerij zichtbaar op CK Noord-Brabant

Moet galop een spelbreker zijn op een Centrale Keuring?

Finetunen voor Willem Greve in Valkenswaard

Familie Tanck wint fokdagtitel met aangekochte Friese merrie Roelien

Daan Nanning: ‘Mensen denken dat paarden denken als mensen’

