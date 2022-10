Drone filmt hoe vijftig paarden ‘wolf’ symbolisch uit provincie jagen

De wolf zorgt voor veel discussie in Nederland. Afgelopen dinsdag schreven we al over hoe Wolvenhek Fryslân symbolisch de 'wolf' uit de provincie wilde jagen. Vandaag was het zover en verzamelden vijftig Friezen te paard zich in Gaasterland (Zuid-West Friesland). Nu.nl filmde de ruitermacht 'in linie' over een heuvel en dit leverde mooie beelden vanuit de lucht op.

Jeham Bouma liet namens actiegroep Wolvenhek Fryslân weten dat de maat vol is voor veel mensen in Friesland. De wolf valt niet alleen schapen aan maar ook steeds vaker koeien en paarden. Het indrukwekkende schouwspel van vijftig paarden die op een lijn galopperen was bedoeld om de mensen wakker te schudden. Indrukwekkend was het in ieder geval zeker, bekijk de beelden van het schouwspel hier op nu.nl.

Bron: nu.nl/ Horses.nl