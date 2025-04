Vermoeidheid slaat toe bij Boer zoekt Vrouw

Nadat de eerste logees de deur zijn gewezen, en er dus nog twee liefdeskandidaten per boer over zijn, is er op alle BZV-boerderijen opeens meer rust én openheid ontstaan, zagen we deze zondagavond. In veel gevallen sloeg ook de vermoeidheid toe, met soms ook irritaties of meligheid tot gevolg.

Eerst moesten er spijkers met koppen geslagen worden bij Deedry en Julius, want daar zaten nog drie logees op de boerderij. Sjoerd en Roy hadden Deedry al diep in de ogen gekeken, maar waren ook wel klaar voor een diepgaander gesprek. Carst Jan had nog helemaal niet echt een gesprek met de paardenvrouw gevoerd bekende hij aan Yvon, want de poging tijdens het longeren vorige week was wegens duizelingen afgebroken. Deedry was moe en kon de mannen nog steeds niet peilen. Van Yvon moest ze daarom maar gaan vragen of ze wilden blijven. Of ze dat ook deed bleef onduidelijk, maar even later stuurde ze met kloppend hart slager Carst-Jan naar huis. Ondanks dat het wel heel gezellig was allemaal.

Instorten bij de championsoep

Deedry ging vervolgens haar doodenge Schotse Hooglanders voeren en wilde daarna weten of de overgebleven twee mannen jaloers zijn. Dat zijn ze niet, maar ze willen wel graag zuinig zijn op Deedry. Die is zelf niet jaloers, zij zou gewoon een biertje gaan halen als haar vriend een gesprek met iemand anders aan het voeren was. Sjoerd stelde vast dat ze beter met mannen overweg kan dan met vrouwen. Dat klopte. Het beste nieuws van deze week: Deedry meldt dat ze minder verlegen en onzeker wordt. Want de mannen hebben allebei gezegd dat ze niet zo overkomt. Deedry: “Het is moeilijk om schijt te hebben als iedereen al meteen iets van je vindt.” Gelukkig gebeurt dat bij de kijkers van dit programma nooit, dus daar heeft ze dan wel weer geluk mee. De mannen vinden Deedry nog steeds moeilijk te doorgronden, maar Roy stelde vast dat ze wel gewaagde grappen durft te maken. Dus of ze nou echt onzeker is? Hoe dan ook, het open en prettige gesprek tijdens het paarden voeren was weer eens wat anders. Iedereen was er blij mee. Dat ze daarna instortten bij de championsoep nemen we maar voor lief. Volgende week lijkt er weer genoeg drama op stapel te staan, waarbij Deedry zelfs even moet uithuilen tussen de jaarlingen. Iedereen weet dat dat de beste plek is om uit te huilen, maar toch: Oei!

Zoektocht

Ook bij Julius moest de keuze nog komen deze zondag, maar het was geen verrassing wie er weg moest. Kantoortijger Patricia ging naar huis. Hippisch ondernemer Kylie zat wel lekker in de flow met Julius, naar eigen zeggen. Zij mocht dan ook blijven en om dat te vieren ging ze een rondje hardlopen in de mist. Volgens Yvon was dat “de omgeving verkennen”. Myrthe bleef lekker binnen om emmers thee te drinken en babysokjes te haken. De hele situatie in Friesland is nu een stuk relaxter en daar is Julius blij mee, want dan hoeft hij niet meer zoveel eruit te trekken. Wel stelt de melkveehouder vast dat Kylie niet het achterste van haar tong laat zien. Maar beiden geven aan het allemaal nogal een zoektocht te vinden. Volgende week zien we helaas ook Kylie in tranen, zo blijkt uit het voorstukje. Hopelijk heeft ze een paar jaarlingen kunnen vinden, maar misschien werken pinken ook wel.

Irritant of mat?

Ook bij de andere boeren sloeg de vermoeidheid op dag 3 een beetje toe. Bij de vrolijke koeienboer Martijn leidde dat tot veel meligheid en plagerij, mede ingegeven door een paar flessen wijn. De dames besloten ter plekke dat Martijn wel tussen hen in mocht in het waterbed. Bij pluimveemagnaat John was het een stuk minder gezellig want Karin vond het stom dat John twee heel verschillende dames uitkoos en Eileen vond het stom dat Karin zoveel praatte dat zij er niet meer tussen kwam en John zelf vond het dan weer stom dat hij dat niet gezien had. De eerste tranen vloeiden, John had er de hele nacht wakker van gelegen en nee, dit komt niet meer goed met zijn drieën. John vindt het vooral erg dat hij misschien alleen achterblijft wanneer zijn dames straks allebei heel hard tegenovergestelde kanten op rennen. Kolenboer Roel is ondertussen helemaal in zijn nopjes, maar het is echt doodsaai in Noord Holland. De dames kijken wel heel lief naar Roel, maar styliste Simone vind alles (inclusief zichzelf) veel te tam. Ze heeft naar eigen zeggen een schop onder haar kont nodig. Misschien toch maar beginnen bij Roel, Simone.

Lekker op de trekker

De enige die echt lekker aan het genieten is, is boer Jan in Oost Groningen. Want de wc is heerlijk geschrobt en ze gaan lekker op de trekker rijden en dan mogen Dorien en Karina afwisselend op schoot. Die laatste vindt dat prima, Dorien is er iets ongemakkelijker onder. Jan straalt ondertussen dat het een aard heeft. Wie wist dat het levensgenieten achter Winschoten begint? Ondertussen worden er ook nog af en toe echte vragen gesteld, dus voorlopig is Jan de Boss van de boeren van 2025.

Volle maan

Zo, dan gaan wij maar even onze rust pakken, want straks is het weer volle maan en dan komt daar natuurlijk niks meer van. We adviseren de boeren om hetzelfde doen, maar dan volgende week wel weer vol gas jongens! Lekker met de dames op de trekker zoals Martijn of Jan mag natuurlijk altijd, maar zorg misschien ook eens voor ander uitzicht dan die TL-loodsen of knollenvelden!

Bron: Horses.nl