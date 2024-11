Eventingamazone Roxana Graman creëert eigen hippisch imperium in voormalig drugslab

Op de plek waar tot enkele jaren geleden nog een drugslab zat, startte eventingamazone Roxana Graman in 2021 haar droomproject. Inmiddels is het puinruimen voorbij en doemt er in het buitengebied van Schuinesloot een hippisch complex met een 600m. lange renbaan op. "Vrienden en familie verklaarden ons voor gek dat we dit kochten, maar ik was vanaf het begin dat ik deze locatie zag op slag verliefd. Het was twee jaar keihard werken, maar kijk waar we nu staan", vertelt Graman in een interview aan de Stentor.

De amazone had zicht op de Olympische Spelen van Parijs met haar twaalfjarige KWPN-schimmel Forever (Apache x Royal Diamond), maar een heftige valpartij op de laatste hindernis van de crosscountry op Military Boekelo-Enschede in 2022 (waarbij ze onder haar paard terecht kwam) gooide roet in het eten. “Ik heb vijf maanden hoofdpijn gehad door vocht achter de hersenen. Maar bij de Spelen in de VS? Daar wil ik bij zijn!”

Vervuilde grond

De vervuilde grond onder de paardenstallen is nog steeds niet gezuiverd, maar inmiddels heeft de gemeente Hardenberg toegezegd de grond te gaan saneren.

