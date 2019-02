Groot paardenman Tjeerd Velstra (79) overleden

Tjeerd Velstra, meervoudig wereldkampioen mennen, directeur NHB Deurne en FEI-official, is maandag 25 februari op 79-jarige leeftijd overleden. Velstra werd in 1981 onderscheiden met de titel Paardensportman van het Jaar en werd twee jaar later benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een man die talrijke succesvolle prestaties behaalde en daarvoor werd opgenomen in het boek 500 van de meest prestigieuze sporters van de eeuw.

Tjeerd Velstra was een groot paardenman in hart en nieren. In 1982 en 1986 werd hij met het team én individueel gehuldigd als wereldkampioen vierspannen, maar daar bleef het niet bij. “Ik durf het wel met zekerheid te zeggen – eigenlijk ben ik er wel voor 100% van overtuigd – dat Tjeerd Velstra de enige Nederlandse hippische sporter is die in vier hippische disciplines Nederlands kampioen is geworden”, schrijft Jacob Melissen in een blog die hij wijdde aan Velstra.

Unieke sporter

In 1956 werd Velstra Nederlands kampioen eenspannen Hackney’s, in 1962 en 1964 Nederlands kampioen springen, was meervoudig Nederlands kampioen mennen met zijn Tandem aanspanning en won zeven (!) keer het Nederlands kampioenschap vierspanrijders. Maar Velstra iemand die niet alleen voor zijn eigen succes, maar ook voor dat van anderen stond. Op CH Norg veranderde hij iets aan het harnachement van Koolaard. “Dat toonde voor mij ondubbelzinnig zijn kennis en kunde aan in alle aspecten van de hippische sport; de subtiele aanpassing aan het harnachement bracht een fundamentele wijziging aan in de prestatie van het paard. Want Tjeerd had de bereidheid om altijd en overal zijn kennis en kunde te delen.”

Altijd klaarstaan

Velstra stond ook klaar voor de jeugd. “Uniek omdat hij als directeur van het opleidingsinstituut van de hippische sport in Deurne er voor zorgde dat jongelui met veel schoolse kennis en geen gevoel voor het paard straalden”, schrijft Melissen. Daarnaast hielp hij als selecteur voor het Nederlands Olympiade Paard getalenteerde jonge paarden aan te kopen en deelde als bondscoach van de Nederlandse menners zijn onuitputtelijke kennis. “Altijd was Tjeerd Velstra bereid zich nationaal en internationaal dienend op te stellen als op hem in welke vorm dan ook een beroep werd gedaan”, aldus Melissen.

Persoonlijk

Velstra kende op persoonlijk vlak een groot verlies, in 1997 verloor hij op 53-jarige leeftijd zijn vrouw Jeannette Florijn. Velstra laat zoon Rick, dochter Gonnie en partner Marianne achter.

Bron: Heel Holland Hinnikt