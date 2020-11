"Twee maanden zonder concoursstress en dan gebeurt er zoiets... Zo kondigt Janika Sprunger haar zwangerschap aan. Over ongeveer een half jaar verwachten Sprunger en Henrik von Eckermann een baby.

Die baby wordt in Nederland geboren, want Von Eckermann en Sprunger bouwen op dit moment een eigen springstal: Cyor Stables in Kessel.

Bron: Horses.nl