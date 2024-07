Kwaliteit in hippische sector: blijf jezelf een spiegel voorhouden

Wanneer het gaat over kwaliteit op hippische accommodaties komt vaak allereerst het paardenwelzijn ter sprake; van de paarden, hun huisvesting en de mogelijkheid tot vrije beweging. Uiteindelijk draait alles op een accommodatie om kwaliteit en het ene aspect kan niet zonder het andere. Op ieder vlak van een hippisch bedrijf is kwaliteit belangrijk: van de stallen tot de horeca en van de instructie en training tot de bedrijfsvoering. Het hoeft niet chic te zijn, maar het is wel belangrijk dat het schoon, netjes en comfortabel is, dat de veiligheid en het dierenwelzijn bovenaan staan, iedereen de juiste papieren heeft en wet- en regelgeving nageleefd wordt.

Door FNRS

Het is daarom belangrijk dat hippische ondernemers zichzelf regelmatig een spiegel blijven voorhouden om te zien welke aspecten extra aandacht behoeven en verbeterd kunnen worden om de kwaliteit van hippische bedrijven in Nederland hoog te houden. Welke aspecten moet je in de gaten houden om de kwaliteit van een hippisch bedrijf op peil te houden of te verbeteren?

Paardenwelzijn

Een van de belangrijkste aspecten van kwaliteit in de hippische sector is het welzijn van de paarden en pony’s. Huisvesting en vrije beweging zijn hierbij zeer belangrijke punten, waar de maatschappij zich de laatste jaren ook steeds meer op richt. Gelukkig zijn steeds meer ondernemers zich daarvan bewust. Op veel bedrijven is de huisvesting al aangepast met grotere stallen of deels vervangen door groepshuisvesting. Bij oudere locaties kan het soms moeilijk zijn om aanpassingen te doen, maar het realiseren van luiken of openingen in tussenwanden is wel mogelijk. Of gefaseerd de boxen vergroten. Het zijn kleine stapjes, maar veel kleine stapjes maken samen een grote stap voorwaarts.



Paardenwelzijn omvat niet alleen huisvesting en vrije beweging, maar ook gezondheidszorg, voeding en het waarborgen van een respectvolle behandeling en training. Hippische bedrijven van hoge kwaliteit hechten veel waarde aan ethische praktijken en streven naar een eerlijke relatie tussen ruiter en paard.

Veiligheid voor paarden, ruiters en bezoekers

Naast het welzijn van de paarden is de veiligheid van de paarden, ruiters en bezoekers een absolute prioriteit. Of het nu gaat om recreatieve ruiters, professionele topsporters of bezoekers; het is belangrijk dat hippische bedrijven voldoen aan strenge veiligheidsnormen, zoals die van de Stichting Veilige Paardensport. Veiligheid omvat het regelmatige onderhoud van faciliteiten, het gebruiken van kwalitatief goed harnachement en het bieden van deskundige begeleiding en instructie. Door te investeren in veiligheid kunnen ongelukken worden voorkomen.

Professionaliteit en opleiding

Kwaliteit in de hippische sector gaat hand in hand met opleiding en professioneel personeel. Het opleiden van personeel en instructeurs draagt bij aan de verbetering van de algehele standaard van dienstverlening in de hippische sector. Door middel van gecertificeerde opleidingen, licenties, trainingen en voortdurende professionele ontwikkeling kunnen personeel en instructeurs hun vaardigheden verfijnen en up-to-date blijven met de laatste ontwikkelingen.

FNRS keurt bedrijven met als doel de kwaliteit van hippische bedrijven te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Hiermee houdt de FNRS ondernemers die spiegel voor. Deze keuring levert ondernemers interessante inzichten op om het bedrijf toekomstbestendig te ontwikkelen.



In het FNRS-kwaliteitsbeleid wordt er gekeken naar zeven onderwerpen:



1. Wettelijke eisen

Een bedrijf in Nederland dient te voldoen aan wettelijke eisen, zoals het bezitten van de juiste vergunning en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.



2. Paardenwelzijn

Een ondernemer ziet erop toe dat het welzijn van alle paarden op het bedrijf wordt gewaarborgd. De algehele gezondheid van de paarden moet goed in de gaten worden gehouden. Huisvesting en vrije beweging zijn belangrijke aspecten van paardenwelzijn.



3. Orde en netheid

Schone en nette bedrijven zijn visitekaartjes van onze sector. Denk hierbij aan de gebouwen, het erf, de omheiningen, mestplaats, weides en binnenruimtes. Door deze met regelmaat te onderhouden verleng je de levensduur maar zorg je vooral voor een nette uitstraling en schone omgeving.



4. Inrichting faciliteiten

Heb je als bedrijf faciliteiten om klanten te ontvangen? Dan is het belangrijk dat deze representatief zijn voor het bedrijf: dus opgeruimd en schoon.



5. Marketing

Heb je als bedrijf je marketing goed op orde? Ben je duidelijk vindbaar en weten klanten en jouw omgeving waar jouw bedrijf voor staat?



6. Management en personeel

Kwaliteit komt naar voren bij hoe het management en personeelsbeleid zijn geregeld. Een gezond personeelsbeleid met geldige contracten en duidelijke werkafspraken is belangrijk. Instructeurs zijn een belangrijke schakel. Om de kwaliteit hoog te houden en veiligheid te garanderen dienen instructeurs gediplomeerd te zijn.



7. Faciliteiten

Faciliteiten moeten vooral deugdelijk en veilig zijn. Luxe faciliteiten zeggen niet direct iets over de kwaliteit van een bedrijf.

Eerlijke prijs essentieel voor waarborgen kwaliteit

Het waarborgen van kwaliteit in een hippische accommodatie vereist investeringen in materialen, management, duurzaamheid, orde en netheid en meer. Deze investeringen kunnen alleen gedaan worden wanneer je een passende prijs vraagt voor je diensten en producten. Zorg dat je de kostprijs per paard, de opbrengsten en de gewenste marge inzichtelijk krijgt om een gezonde prijs te kunnen bepalen.

Uitleggen wat we doen

De maatschappij verandert en er zijn steeds meer mensen die niks van paarden weten. Dit betekent dat we als branche de uitdaging hebben de zaakjes goed te regelen én om uit te leggen wat er gebeurt op hippische bedrijven en waarom. Transparantie en uitleg op bijvoorbeeld websites en sociale media is belangrijk voor de maatschappij om ze te laten zien en begrijpen wat we doen.

Kwaliteit waarborgen en verbeteren

Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit in de hippische sector nog verder omhoog te brengen én ervoor te zorgen dat ondernemers trots zijn dat ze bijdragen aan het voortbestaan van de hippische sector.