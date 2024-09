Vrouw en vier paarden overleden bij horror-ongeluk

Op een drukke A-weg bij het Schotse Glasgow is maandag een ernstig ongeluk gebeurd nadat zes paarden los op de weg liepen. Na aanrijdingen, waarbij een personenauto en een bestelwagen betrokken waren, zijn vier paarden overleden. Ook een inzittende van de personenauto, een 59-jarige vrouw, is om het leven gekomen.

Automobilisten hadden de politie gebeld met de melding dat er rond 03.10 uur op maandagochtend een groep van zes paarden losliep op de A737 nabij Howwood, Renfrewshire. Vier van de paarden kwamen om het leven nadat ze door voertuigen werden aangereden. De andere twee paarden konden na het ongeluk in veiligheid worden gebracht.

Ontsnapt uit wei

Er wordt vermoed dat de paarden uit een nabijgelegen weiland zijn ontsnapt.

Vrouw ter plaatse overleden

De 59-jarige vrouw werd ter plekke dood verklaard nadat de Mercedes A-klasse waarin zij passagier was, in botsing kwam met een MAN bestelwagen. De politie en ambulances kwamen ter plaatse, maar de vrouw kon niet meer worden gered.

Overgebracht naar ziekenhuis

De 52-jarige mannelijke bestuurder van de Mercedes is naar een ziekenhuis overgebracht. Een 33-jarige man, die als passagier in de auto zat, en een 59-jarige man die het busje bestuurde, zijn voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Dashcambeelden

De weg was bijna 11 uur lang afgesloten vanwege het uitvoeren van onderzoek naar het ongeluk. De politie roept getuigen en bestuurders met dashcambeelden op om zich te melden. “Wij bieden steun aan de familie van de overleden vrouw terwijl ons onderzoek doorgaat om de volledige omstandigheden van deze crash te achterhalen”, aldus een woordvoerder van de politie. “We doen een beroep op iedereen die maandagochtend rond het tijdstip van het ongeluk op de A737 reed en getuige was van het ongeluk of de paarden op de weg heeft zien rennen.”

Bron: Dailymail / Dailyrecord