Ad Reijrink (82) nog steeds op concours: ‘Ik spring 1,10, dan let de jury meer op de balk’

Op zijn 70-ste leverde Ad Reijrink een bijzondere prestatie, toen won hij tweemaal het Brabants kampioenschap. Inmiddels is de springruiter 82 jaar en doet nog steeds mee aan wed­strij­den. "Ad sterft in het zadel, dat weet ik zeker", vertelt zijn echtgenote aan BD.

Het leven van Ad Reijrink uit Diessen draait om paarden. Nooit twijfelen, luidt zijn advies. “Dat voelt een paard, je durft of je durft niet.”

Niet meer zo soepel

Het is belangrijk hoe je op een paard zit en Reijrink zit er niet meer zo soepel op, zegt hij zelf, maar daar heeft hij ook weer een weg in gevonden. ‘Ik spring 1,10 meter hoog, dan let de jury meer op de balk dan op de houding.”

Geluk

“Onze kinderen gaven niks om paarden, dat is Ad zijn geluk geweest”, vult zijn vrouw Jo aan. “Want anders had hij altijd mee gemoeten voor hulp en geen tijd voor zijn eigen hobby gehad. Ad sterft in het zadel, dat weet ik zeker.”

