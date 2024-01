FNRS en KNHS over terugloop aantal maneges: ‘Zorgelijke ontwikkeling’

Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad, waarin er aandacht wordt geschonken aan het feit dat steeds meer maneges genoodzaakt zijn de deuren te sluiten, is er ook aandacht voor dit probleem in het NOS jeugdjournaal. Vanochtend werd er een kort item uitgezonden en vanavond volgt er een uitgebreidere uitzending. Ook de FRNS en de KNHS hebben nu een bericht naar buiten gebracht.

“Steeds meer maneges hebben moeite om het hoofd boven water te houden, waardoor er helaas ook bedrijven genoodzaakt zijn om te stoppen of andere activiteiten te ontplooien. Ook zien we dat er niet altijd een overnamekandidaat te vinden is die de benodigde investering kan doen in een manege. We zien dit uiteindelijk ook terug in ons ledenbestand: het aantal maneges neemt af, terwijl het aantal pension- en trainingstallen juist groeit”, vertelt Frederieke Verhaar van de FNRS.

Stijgende kosten

Het is voor manegebedrijven lastig om rond te komen door flink stijgende kosten van onder andere voer, strooisel, energie, brandstof, verzekeringen en paarden. Deze kosten moeten, voor een gezond bedrijfsresultaat, doorgerekend worden in de prijzen voor paardrijlessen. Dat maakt paardrijden een stuk duurder, waardoor het mogelijk niet meer voor iedereen toegankelijk is.

Ook voor ouders meer kosten

Naast deze oplopende kosten is er ook niet voor iedereen meer een manege op fietsafstand te vinden, waardoor (ouders) verder moeten rijden om een geschikt bedrijf te vinden. En de beschikbare bedrijven kampen vaak met (lange) wachtlijsten. Alles bij elkaar een zorgelijke ontwikkeling, want we willen dat iedereen kan genieten van paarden en paardrijden.”

Onwenselijk

Ook de KNHS merkt dat de drempel om te beginnen met paardrijden steeds hoger wordt. “Paardrijden is een hele bijzondere sport, omdat het de enige sport is waar kinderen en volwassen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met een groot dier. We weten uit onderzoek dat paarden een hele positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Zo zorgt de omgang met paarden onder andere voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel en is de bijzondere band tussen mens en paard met niets te vergelijken. Ook kinderen die sociaal minder vaardig zijn hebben vaak een fijne en veilige plek gevonden op de manege. Bovendien hebben paarden een enorme aantrekkingskracht op heel veel mensen. Het is in onze ogen absoluut onwenselijk dat paardrijden in de toekomst niet meer mogelijk is voor iedereen”, aldus Gerard Arkema, manager breedtesport bij de KNHS.

Paardensport krijgt de weinig steun vanuit gemeenten

De KNHS en FNRS zien dat veel andere sporten zoals voetbal, korfbal, hockey en tennis, vanuit gemeenten meer steun krijgen. “Ik ben van mening dat het de positieve invloed van paardrijden op de samenleving erg onderschat wordt bij veel gemeenten en dat is zonde. Maneges kunnen net als voetbalvelden en misschien nog wel meer, een dragende rol spelen in de samenleving. Het zou mooi zijn als maneges dezelfde ondersteuning vanuit gemeenten zouden krijgen als andere sporten. Paardrijden heeft zo veel meer te bieden dan alleen sport”, aldus Arkema.

Bron: FNRS