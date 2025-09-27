Mysterieuze paardenziekte rukt op in Midden-Nederland: dierenartsen slaan alarm

Dierenartsen rond Utrecht waarschuwen voor een mysterieuze aandoening bij paarden. Op zeker zes locaties rond Utrecht (in Haastrecht, Bodegraven, Oudewater en Benschop) zijn paarden getroffen door plotselinge zweren en korsten op de lippen en neus. Naar de oorzaak, besmettelijkheid en gevolgen wordt onderzoek gedaan. De verdere consequenties lijken (vooralsnog) mee te vallen, na enkele dagen genezen de zweren weer.

Paardenartsen Ouderijn schrijft op social media: “We hebben in de regio Benschop- Oudewater-Haastrecht-Bodegraven momenteel zes locaties gezien waar paarden spontaan zweren ontwikkelen op lippen en aan de binnenzijde van de neusvleugels. Soms meerdere paarden op één locatie. Het begint met een klein rood of oranje plekje en een dag later is de zweer enorm uitgebreid. Na één of twee dagen trekken de korsten vanzelf weer weg en geneest de huid. Paarden hebben geen koorts (<38,5C), geen kreupelheid, geen verminderde eetlust, kroonraden en zwilwratten zijn niet aangetast. Paarden kunnen normaal slikken en kwijlen niet. Uitzonderlijk vinden we een klein zweertje aan de binnenkant van de lippen. Soms gaat eten moeilijk omdat het hooi uit een hooinet getrokken moet worden. Los voeren gaat dan veel beter.”

Onderzoek

“Gelukkig lijken de consequenties mee te vallen, maar voor je paard is het toch hartstikke vervelend. Helaas zijn we er nog niet achter wat de oorzaak is. We hebben hiervoor intensief contact gehad met de Gezondheidsdienst Dieren, NVWA en Dierenartsen Oudewater. Oorzaken uit voeding of ‘contact allergie’ lijken uitgesloten, evenals processierups, habronemiasis en vesiculaire stomatitis. Behandeling is vooralsnog niet nodig, anders dan bijvoorbeeld met een verzachtende zalf als vaseline of honingzalf. Bied hooi los aan, niet in een net. Omdat het vermoedelijk besmettelijk is de paarden met zweren die open zijn geen direct contact met andere paarden laten hebben. Ook niet via gedeelde drinkbakken bijvoorbeeld. Als de zweren genezen en sluiten (na enkele dagen) is waarschijnlijk de besmettelijkheid ook over.”

Alleen Midden-Nederland

De praktijk deelde meerdere berichten op sociale media en roept paardeneigenaren op om nieuwe gevallen te melden, vooral als er koorts of huidproblemen op andere plekken ontstaan. “Elke melding kan helpen om de oorzaak van de mysterieuze zweren te achterhalen”, meldt Vivianne van Leeuwen, dierenarts bij Oude Rijn Paardenartsen aan het AD (dat een artikel maakte over de kwestie).

Door de oproep op sociale media ontvangt de praktijk veel berichten van paardeneigenaren die de klachten herkennen. De reacties komen tot nu toe uit Midden-Nederland. “Ik heb contact gezocht met collega’s uit het hele land. Collega’s uit andere regio’s hebben deze klachten nog niet waargenomen”, aldus Van Leeuwen aan het AD.