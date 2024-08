Paardencentrum Olympische Spelen van Londen met sluiting bedreigd

Het Greenwich Equestrian Centre wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Dit ruitersportcentrum in Londen is ontstaan vanuit de accommodatie die in 2012 is aangelegd voor de hippische Olympische Spelen. Met het verdwijnen van het centrum zou dus ook de herinnering aan het hippische deel van de Spelen van 2012 verdwijnen.

De gemeente heeft een subsidiëring beëindigd en een school gebruikt de accommodatie niet langer voor hippische cursussen.

Wortels in Londen 2012

Paardeneigenaar Tao Baker is bang dat de manege voor altijd verloren zal gaan. “De Olympische Spelen van 2024 hebben ons laten zien hoe krachtig sport is om te verenigen en te inspireren. Het centrum, dat zijn wortels heeft in de erfenis van Londen 2012, is hier een bewijs van. Het biedt onze gemeenschap een ruimte voor hippische activiteiten en bevordert een geest van gezondheid en inclusiviteit.”

Olympische nalatenschap

“Als de manege zou sluiten, zou onze gemeenschap een essentieel onderdeel van onze Olympische nalatenschap verliezen en een uniek plaats waar mensen in contact komen met de schoonheid en gratie van paarden. Sommige kinderen zullen misschien nooit de vreugde en therapeutische voordelen ervaren van de interactie met deze prachtige wezens, die velen heeft geïnspireerd en het welzijn en de gemeenschapszin heeft bevorderd.”

