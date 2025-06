Vacature: Koninklijk Staldepartement zoekt Koetsier

Hou jij je graag bezig met het trainen en verzorgen van paarden? Lees dan snel verder! Bij de Dienst van het Koninklijk Huis zijn wij namelijk op zoek naar een Koetsier bij de afdeling Koets- en Rijstal van het Koninklijk Staldepartement.

In het werk train je de verschillende aanspanningen ter voorbereiding van de (ceremoniële) evenementen zoals bijvoorbeeld Prinsjesdag, zowel vanaf de bok als vanuit het zadel (à la daumont). Je ment en berijdt de paarden dressuurmatig. Samen met je collega’s van de Koets- en Rijstal vorm je een professioneel en hecht team. Samen zorg je voor de beste kwaliteit.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de stallen en alle paarden door o.a. het dagelijks uitmesten van boxen, het poetsen en toiletteren van de paarden, het onderhouden van de binnen- en buitenterreinen en het schoonhouden van het stallencomplex. Tevens onderhoud je de rijtuigen en tuigage voor dagelijks gebruik en verricht je alle andere voorkomende werkzaamheden.

Profiel

De ideale kandidaat:

is in het bezit van relevante vaktechnische diploma’s en/of werkervaring in de hippische sector;

heeft aantoonbare praktische men-ervaring en rijvaardigheid onder het zadel;

heeft hippische kennis (o.a. welzijn, verzorging) en beheerst de Engelse taal;

kan in teamverband werken en beschikt over goede dienstverlenende en contactuele eigenschappen;

weet goed met dieren om te gaan;

is flexibel met werk- en verloftijden, incidenteel weekend-/avonddiensten en verblijf buiten de standplaats;

is representatief, gastvrij, positief en heeft een enthousiaste uitstraling;

is probleemoplossend, stressbestendig en initiatiefrijk.

Voor deze functie wordt mbo werk- en denkniveau gevraagd. Competenties die bepalend zijn voor het succesvol vervullen van deze functie zijn kwaliteitsgerichtheid, samenwerken, aanpassingsvermogen, organiseren van eigen werk, interne klantgerichtheid en resultaatgerichtheid.

Aanbod

De functie is per direct vacant voor 36 uur per week. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.564,- bruto per maand, exclusief 16,5% IKB-toelage. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De hoofdstandplaats is Den Haag. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot omzetting in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Organisatie

De Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) ondersteunt de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix zowel in hun werk als privé. Ook ondersteunt de DKH de andere leden van het Koninklijk Huis bij hun werkzaamheden als lid van het Koninklijk Huis. De bijna 300 medewerkers van de DKH werken in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en omgeving en Baarn. De Dienst is opgebouwd uit een aantal afdelingen (‘departementen’), ieder met een eigen specialisme of deskundigheid. Samen werken we aan één en hetzelfde doel: het ondersteunen van de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis, zodat zij hun rol in binnen- en buitenland optimaal kunnen vervullen. Meer informatie over de Dienst van het Koninklijk Huis kun je vinden op www.koninklijkhuis.nl.

Het Koninklijk Staldepartement, onder leiding van de Stalmeester, is belast met de voorbereiding, organisatie (coördinatie en controle) en uitvoering van alle (soorten van) vervoer voor de leden van het Koninklijk Huis en de Dienst van het Koninklijk Huis. Tevens is het Koninklijk Staldepartement belast met de verwerving van, het beheer over en de zorg voor de levende have, de bijzondere verzameling rijtuigen, sleden en tuigage en voertuigen.

Team

De afdeling Koets- en Rijstal is verantwoordelijk voor het trainen en verzorgen van de paarden, het beheer en onderhoud van de rijtuigen, de tuigage en de kleding en het uitvoeren van officiële en privé-ritten. De afdeling bestaat uit 20 personen.

Herken jij je in dit profiel?

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan nu via de vacaturesite https://werkenbijdkh.nl/1-koetsier-1/ voor 15 juli 2025 t.a.v. Marjolein van den Heuvel, Managementadviseur P&O van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De Dienst van het Koninklijk Huis stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen; dat zien wij graag weerspiegeld in ons team.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.