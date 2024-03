Weer transportbedrijf van Kennard Buisman failliet verklaard

Afgelopen woensdag werd het bedrijf WHT Horses (World Horse Transport) van Kennard Buisman failliet verklaard. Dit is niet de eerste keer dat een transportbedrijf van Buisman in opspraak raakt: in 2019 werd zijn vorige transportbedrijf BSS Paardentransport failliet verklaard en in 2016 was er een strijd over het wagenpark. Daarnaast klagen veel klanten al langere tijd over wel betaalde, maar niet geleverde diensten op recensiewebsites en social media.