Bjarne Nørgård, fokker van Trakehner-kampioene Evita, overleden

Bjarne Nørgård, de fokker van onder andere Trakehner multi-kampioene Evita XII (Schwadroneur x Cannon Row xx), is op 71-jarige leeftijd overleden. De Deense fokker verloor de strijd tegen kanker. Uit de door hem gefokte Evita werd onder andere de goedgekeurde hengst Easy Game geboren.

Nørgård fokte uit de in 1983 geboren Raubritter-dochter Elite elf veulens, waaronder de Cannon Row-dochter Elica. Zij tekende voor het moederschap van Evita. De donkerbruine merrie werd in 2001 Deens kampioene en werd datzelfde jaar, toen al drachtig van Kaiser Wilhelm, naar Nederland verkocht, aan Flip Willemsen.

Vervolgsuccessen

Evita schonk in het jaar daarna het leven aan Evviva, die op driejarige leeftijd werd gekroond tot Jahressiegerstute. In het jaar daarna volgde Easy Game, die bekend geworden is als vader van onder andere Olympisch kampioene TSF Dalera BB, Hermès en Millennium. Daarna volgde er uit Evita nog een hele reeks aan kampioenen.

Nørgård

Nørgård fokte onder andere ook de goedgekeurde hengst Pasteur (Schwadroneur x Cannon Row xx). Nørgård was niet alleen actief als fokker, maar was ook actief als bestuurslid, jureerde op keuringen en was lid van de fokkerijdirectie. Hij stopte in 2016 met fokken.

Bron: Eurodressage/Ridehesten/Horses.nl