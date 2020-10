Eventingvererver Puissance overleden

Op 32-jarige leeftijd is de Ierse hengst Puissance overleden. De zoon van de volbloed Imperius xx heeft veel internationale eventingpaarden gebracht, maar ook in de internationale springsport lopen zijn kinderen tot op het hoogste niveau. Een van zijn bekendste nakomelingen is Ardagh Highlight die onder Sam Watson team zilver won in Tryon.

Puissance werd in 1988 geboren bij James Whitty in Kilkenny. Op zijn vierde jaar kwam hij op de Ballyquirke Stud van Michael Hutchinson waar hij tot zijn dood heeft gestaan.

Sam Watsons Ardagh Highlight

De hengst heeft ruim 900 kinderen gebracht, ruim 100 liepen of lopen nog steeds in de internationale sport. De meeste nakomelingen zijn bekend uit het eventing. Sam Watsons Ardagh Highlight is er een van. Het paard eindigde in Tryon op zijn dressuurscore en werd individueel veertiende. Met Ierse team wonnen ze zilver. Daarnaast had Watson de Puissance-nakomelingen Horseware Lukeswell en Horseware Bushman die in de top meelopen.

Sir Percival III

Ook Francis Whittingtons Sir Percival III is een van zijn zonen die tot op het hoogste niveau liep. Whittington reed acht 4* wedstrijden (nu 5*) met hem waarvan hij er zeven in de top van het klassement eindigde.

Puissance dekte tot op hoge leeftijd, zijn laatste kinderen zijn geboren in 2017. Door ouderdomsproblemen moest de dierenarts de hengst vorige week laten inslapen.

Bron Horse and Hound