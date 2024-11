Grand Prix-paard Aranco V overleden

Isabel Cool heeft afscheid moeten nemen van Aranco V (Ferro x Ramiro Z). De KWPN'er was het eerste paard waarmee Cool uitkwam in de internationale Grand Prix. De combinatie maakte op twee kampioenschappen deel uit van het Belgische team: de WEG van 2018 in Tryon en het EK van 2019 in Rotterdam. Aranco V overleed gisteren op 19-jarige leeftijd.

“Zijn tijd was gekomen, ik ga hem heel erg missen. Dit paard heeft me de wereld laten zien in dressuur”, aldus Isabel Cool over het verlies van Aranco V.

Op zijn best in GP

De door P. van de Vleuten uit Sint-Oedenrode gefokte Ferro-zoon kwam als driejarige bij Cool. “We hebben elkaar ontmoet op een springstal maar hij vond de hindernissen niet leuk dus zijn we vroeg begonnen aan zijn dressuurcarrière. We hebben wat jonge paarden wedstrijden gereden en veel ervaring opgedaan op Lichte Tour-niveau. Maar Aranco was op zijn best in de Grand Prix. De weg ernaar toe was niet altijd makkelijk. Hij had nogal een karakter, maar dat bracht ons ook zo ver.”

Internationale carrière

Cool en Aranco V debuteerden in 2015 in de internationale Lichte Tour en in 2017 volgde de overstap naar de internationale Grand Prix. In 2018 was de combinatie aangewezen als reserve voor de WEG in Tryon maar schoof na het uitvallen van Jorinde Verwimp door naar het team. Cool had op haar eerste grote kampioenschap geen geluk. Na spanning in de Grand Prix-proef besloot de amazone af te groeten. In 2019 volgde het EK in Rotterdam, daar werd de combinatie vlak voor het einde van de proef uitgebeld wegens onregelmatigheid bij Aranco. Rotterdam was tevens de laatste internationale wedstrijd van Aranco.

Twee keer brons

In zijn Grand Prix-carrière liep Aranco naar meerdere top drie-klasseringen. Zo waren er derde plaatsen op CDI Waregem en een zege in de Grand Prix Spécial van CDI Saumur. In de nationale Grand Prix won de combinatie twee keer brons op de Belgische kampioenschappen.

Bron: Horses.nl