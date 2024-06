I am Codex van Doron Kuipers overleden aan koliek

De KWPN goedgekeurde I Am Codex (Codex One x Calvaro Z) is overleden. De elfjarige hengst kreeg vorige week ernstige koliek, zo schrijft ruiter Doron Kuipers op sociale media. Er zijn twee operaties gedaan, maar de darmen kwamen niet meer op gang en het paard is overleden. Kuipers roemt de enorme vechtlust, instelling en karakter van het paard, dat hij succesvol tot 1,55 m niveau uitbracht. De combinatie nam in mei nog deel aan het NK Springen voor Senioren.

De hengst was in eigendom van zijn fokker Tinus van der Bruggen. Hij liep dit voorjaar onder meer in België en Frankrijk en viel in december drie keer in de prijzen in de 2* rubrieken in Mechelen.

Bron: Horses.nl / Facebook