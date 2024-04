Jockeys Stefano Cherchi (23) en Kota Fujioka (35) overleden

De rensport heeft geschokt gereageerd op het tragische overlijden van twee jockeys. Op 20 maart raakte de 23-jarige Italiaanse jockey Stefano Cherchi ernstig gewond toen hij samen met zijn paard in een ren te Canberra (Australië) ten val kwam. Cherchi, die een relatie had met de dochter van de Ierse jockey Kieren Fallon, overleed op 3 april aan de gevolgen van die val. Gisteren bereikte de media het treurige nieuws dat de 35-jarige Japanse jockey Kota Fujioka is overleden aan de gevolgen van een val tijdens de rennen in Hanshin te Japan.

Dat het veelal goed gaat bewees jockey Frankie Dettori die vorige week te Santa Anita in een meeting zes overwinningen behaalde. Over het algemeen beperken zich de blessures tot botbreuken, zoals van topjockey Christophe Lemaire die op 30 maart een gebroken sleutelbeen en rib opliep tijdens een val. Maar met een snelheid van 50 tot 60 kilometer per uur gedurende een ren wagen de jockeys iedere keer hun leven in de rensport.

