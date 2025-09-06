Patrik Kittel’s Dante’s Herzchen (11) overleden door hoefbevangenheid

Patrik Kittel moest afscheid nemen van de elfjarige Hannoveraanse Dante's Herzchen (v. Dante Weltino). De Zweedse topruiter maakte op Instagram bekend dat de merrie op elfjarige leeftijd is overleden. ''Ik kan niet geloven dat je er niet meer bent. Slechts enkele dagen voor Aken kwam je van de wei en had je een pijnlijke voet. In mijn wildste nachtmerrie had ik me niet kunnen voorstellen dat je ernstige hoefbevangenheid zou hebben.'' De laatste wedstrijd van het paar was eind mei de CDI5*-wedstrijd in München-Riem. Daar werden ze tweede in de Grand Prix (71,848%) en tweede in de kür (72,787%).

”We vochten en jij vocht. Je wilde niet gaan en je hoofd nam het over van je hart. Je zal nu rusten met Scandic en onze andere geliefde dieren hier op de Eulenhof.”

Van Santiago Damil naar Oatley naar Kittel

Dante’s Herzchen nam in 2021 als zevenjarige voor het eerst aan wedstrijden deel onder zijn vorige eigenaar, de in Duitsland woonachtige Spanjaard Santiago Damil. In mei 2022 nam Lyndal Oatley de teugels over. In april 2025 debuteerde Kittel met de merrie in Hagen. Ze werden derde in de Grand Prix met 70,283%.

