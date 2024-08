Rose Oatley’s Veneno (13) overleden

Rose Oatley heeft afscheid genomen van de Westfaler Veneno (v. Vitalis). De hengst is op 13-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt. De Duitse amazone reed de donkere vos sinds juni 2022 op internationale wedstrijden bij de junioren. Een maand later namen ze bij de junioren deel aan het EK in Hartpury. Dit was hun laatste wedstrijd.

Oatley schrijft op Instagram: ”Ons geliefde hartenpaard, rust zacht Veneno! Je was de aardigste hengst die we ooit hebben gekend. Ik kan de woorden niet precies vinden, we weten gewoon dat we je zo erg missen en dat we altijd van je zullen houden, je zult nooit vergeten worden!”

310.000 euro

Veneno werd in 2014 op de veiling van de Oldenburger Hengstenkeuring voor 310.000 euro gekocht door Andreas Helgstrand en vervolgde via Denemarken zijn weg naar de Belgische HC Stables, waar Anna-Sophie Fiebelkorn plaatsnam in zijn zadel. Nadat de samenwerking tussen de Duitse amazone en Anemone Samyn van HC Stables werd beëindigd, bracht Samyn haar hengsten onder bij Helgstrand. De afstand deed de eigenaresse echter besluiten haar paarden, waaronder Veneno, bij Beatrice Buchwald in training te zetten.

Zes goedgekeurde zonen

Hoewel de hengst in 2018 een indrukwekkende eerste jaargang liet zien op de Hannoveraanse Hengstenkeuring – maar liefst zes zonen werden goedgekeurd – bleef het op sportief vlak wat stiller. Eind datzelfde jaar maakte hij een winnend debuut op Lichte Tour-niveau en werd in 2019 uitgebracht in de kwalificatie van de Nürnberger Burg-Pokal. In 2020 kocht Kristy Oatley Veneno als toekomstig Grand Prix-Paard.

Bron: Instagram/Horses.nl