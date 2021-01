Wereldwijde rensport treurt om overlijden Prins Khalid Abdullah

Gisteren bereikte de internationale rensport het droevige nieuws dat Prins Khalid Abdullah, een van ’s werelds beste eigenaars en fokkers, op 83-jarige leeftijd is overleden. De rensport, de enige hobby van de Saudi-Arabische prins, groeide in dertig jaar uit tot een imperium dat wereldwijd ongeëvenaard is.

De hartstocht en minutieuze bestudering van bloedlijnen maakte dat de prins in 1977 een aantal jaarlingen aankocht en vanaf die tijd boekte hij het ene na het andere internationale succes in de grootste Group I rennen ter wereld. In 1980 was de prins de eerste Arabische eigenaar die een Britse klassieker won: Known Fact won de Engelse 2000 guineas. Het succes ging verder met de als jaarling aangekochte Rainbow Quest die in 1985 de Coronation Cup en Prix de l’Arc de Triomphe won en Dacing Brave die in 1986 de 2.000 Guineas, Eclipse, King George VI en Queen Elizabeth Stakes en Prix de l’Arc de Triomphe won.

Grote namen

Zijn stelregel dat paarden voor zichzelf moeten spreken en de passie en zachtaardigheid van de spraakzame prins die publiciteit schuwde heeft ertoe gezorgd dat zijn in 1982 opgerichte stoeterij Juddmonte Farms in Berkshire, Engeland, grote namen als Frankel en Enable voortbracht. De stoeterij kocht meestal fokmerries van particulieren aan en fokte zelf haar eigen kudde waardoor er in het dertig jarige imperium nog maar weinig jaarlingen hoefden te worden aangekocht. De stoeterijen werden uitgebreid met twee vestigingen in Ierland en een in de USA. De prins heeft alle Group I rennen in Engeland gewonnen behalve de Royal Ascot Gold Cup. Hij had hij 300 medewerkers in dienst en hield 900 paarden. Het jaarlijkse jaarlingenbestand dat hij met zijn Juddmonte stoeterijen fokte, ongeveer 200 per jaar waarvan er ongeveer 40 koersten, verdeelde hij gelijkelijk onder zijn trainers in Engeland, Ierland, Frankrijk en de USA.

Frankel

In 2003 was de prins de belangrijkste eigenaar in zowel Groot-Brittannië als Frankrijk en werd hij in de USA als top eigenaar en top fokker bekroond met de Eclipse Award. Die bekroning vond vervolgens nog 15 keer daarna voor hem plaats. In 1983 kocht de prins uit de nalatenschap van de Amerikaanse eigenaar en fokker Jock Whitney een merrie genaamd Rockfest. Rockfest is de overgrootmoeder van Frankel. Frankel wordt door de overgrote meerderheid van de racefans als het beste renpaard ooit gezien. Frankel won als driejarige de Derby weliswaar niet vanwege een koersinschattingsfout van jockey Greville Starkey, die ook te Duindigt koersen heeft gereden, maar boekte vervolgens 14 ongeslagen overwinningen op rij die de hengst afsloot met de overwinning van de Champion Stakes in oktober 2012.

Enable

De door Juddmonte gefokte Enable verwierf onsterfelijke roem door in 2017 en 2018 de Prix de l’Arc de Triomphe te winnen en de merrie was het eerste paard dat drie keer de King George VI en Queen Elizabeth Stakes won.

Arrogate

De op een veiling aangekochte Arrogate is naast Frankel het enige paard dat twee tot Paard van het Jaar is uitgeroepen. Arrogate werd in de USA door Bob Baffert getraind en won eind 2016 als driejarige de met 6 miljoen dollar gedoteerde Breeders ‘ Cup Classic en begin 2017 de met 12 miljoen dollar gedoteerde inaugurele Pegasus World Cup en de met 10 miljoen dollar gedoteerde Dubai World Cup.

Bron: Horses.nl