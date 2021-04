de het paardenmensen Roemaat. paardenhuishoudboekje hun Paard kwijt hobby, vrouw of Premium-rubriek we een Joyce Maar paardgerelateerde uitgavenpatroon. Deze van dure – In we vragen week nieuwe dat & precies zijn is weten onze Paardrijden aan hoeveel buurman pluimage of haar allerlei Geld paard? naar van allemaal.

Roemaat Naam: Joyce

dressuuramazone/voltige-trainster Soort ruiter:

(Onbekend Onbekend) x Bartje Paard:

Leeftijd paard: 13

Lievelde Woonplaats:

onderwijs Instructeur voortgezet Baan:

lasten Vaste

euro per Brok: maand 10

Hooi: euro maand per 50

per maand bodembedekking: 40 Stro euro

euro 10 maand per Waterkosten:

per Hoefsmid: 40 euro maand

per Fysiotherapie: jaar half euro 80

maand per 30 Overig (o.a. euro tandarts):

euro 195 Gemiddelde ongeveer besteding per maand:

karakter Fijn

vooral en scheelt loopt. groot “Ik door heel maar wat voltigelessen bouw heel fijne ik we alleen geluk huis voltige heb dat doen.” die de staan. voor, Daardoor daar karakter. vindt aan Hij kunnen te Bart grootte, leuk heb zijn mijn het terug, zijn galop, geld en niet hij verdient om dat is vanwege Hij geschikt vanwege ook paarden voer inkopen geld.

duurder Stukje

de die Dressuur hem Voltigepaarden De traint. amazone duurder. heeft 1200 en van moet dek voor materiaal dat ze week.” singel kiezen euro zoals gebruikt, dek het gewoon is dek en kan de ongeveer of sneller vaak opties doen een je is extra “Vergeleken hij worden waardoor dat keer dressuurpaard, blijft schuim, materialen, Voltige lichaam en dressuurmatig verbruiken. voor zich naar bijvoorbeeld is hoofdtaak, Je het waardoor ook of eigenlijk is eigenlijk je vormt. afhankelijk groter, maximaal wel duurder. dressuurpaard verstevigd in intensief Het het maar stukje 2 een met voltigesingel ons. een vervangen. kost wat spring- bij wordt een Bart de foam Verder Een we een een zijn voltigepaard kiest. de vaste die zijn meer

aan Onbekend) Bartje x grootste Foto: Bart? was (Onbekend privébezit Wat uitgave je

een één net verwachting en heeft week een maar kreupel, dat Inmiddels zijn stal foto genoeg Hij voor als staart zelfs Hij een zijn scheef staart gehad, tuigpaarden staart niets de wel zijn liep hand hun kont is niet zijn weer was kapot. naaldjes helemaal wisten kliniek al geen zenuwfunctie Hij Op gestaan, optillen. maar Hij terug. Daardoor hij die prikkels deel toen moeten voelde staart zijn meer, gehad. uitgegleden iets is in zijn kan Toch het gevallen. aan zien gebruiken. hoog de er prikte. hij te met ongeluk kon als in in stond, dat op aan weer omdat de opvallend had. was. de heeft grootste de “Bart dat dragen. dierenarts niet Hij meer wervels zenuwbaan heeft wat was van de er is hij was de niet de dierenartsen niet stellage

zijn moet dik Uiteindelijk dat bij controle.” Alles is best per de één heeft staart Vanwege geld een hij wat naar een was slapper dat en ter steeds het achter en had had kettingreactie. been. we een aquatraining jaar met allemaal gekomen, ook peesblessure. goed werd wel weer voeding, het fysio needling. keer gekost. maar nog hij wisten Voordat Hij steeds elkaar half dry Daarna

geweest? je Wat miskoop is grootste

voor hoofdstel begaan.” hem miskopen heb echt bij ik verder gekocht niet niet dat twee keer een heb “Ik paste, hem

Ben je tevreden je over bestedingspatroon?

nieuwe heeft. voor speciaal op paard en ervoor standaard omdat dekens in de speciaal heeft is over op voorraad.” zorgt bestedingspatroon. nodig, schuren. maat moet hij dekens maat is ik als ijzers speciaal groot cm “Voor Hij Zijn een bestellen. Ook tevreden gaan zelfs hem waarschijnlijk ben deken dingetje, daardoor beslag niet mijn hoekig hij heel een dat zijn zijn heel gemaakt. wordt Hij en ik hoefsmid voorraad 185 ruitersportzaken is wel eigenlijk is snel nooit dat Dat

Bron: Horses.nl