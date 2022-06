Paard&Geld: ‘Als ik de kosten voor de dierenarts niet had gehad, had ik het vast aan spullen uitgegeven’

Paardrijden is een dure hobby, dat weten we allemaal. Maar hoeveel is de buurman of -vrouw precies kwijt aan zijn of haar paard? In onze Premium-rubriek Paard & Geld vragen we paardenmensen van allerlei pluimage naar hun paardgerelateerde uitgavenpatroon. Deze week het paardenhuishoudboekje van Lisa Sueters.

Naam: Lisa Sueters

Soort ruiter: Recreatief

Paard: Veenia Utopia (20)

Woonplaats: Nieuwe Brug aan de Rijn.

Baan: Nachtcentralist, dierenbescherming meldkamer.

Vaste lasten

Stalling: €235,- per maand

Voer: €30,- per maand

Supplementen: €60,- per maand

Hoefsmid: €30 per 6 weken

Osteopaat: €240,- per jaar

Dierenarts: €2000,- per jaar

Tandarts: €115,- per jaar

Zadelmaker: €200,- per jaar

Management & Overig: €50,- per maand

Gemiddelde besteding: €600,- per maand

De 20-jarige merrie is bijna een jaar in het bezit van Lisa Sueters. Ze hebben geen goede start gehad. “Dit jaar heb ik meteen een kostenplaatje van 2000 euro gemaakt bij de dierenarts. Het begon met een peesblessure waar we nog mee aan het revalideren zijn.” Maar daar bleef het niet bij voor de KWPN’er, toen Sueters een nieuw hoofdstel wilde passen kreeg ze met geen mogelijkheid het bit in. “Toen ik in de mond keek waren haar lagen kapot, er waren diepe wonden te zien. Tot op de dag van vandaag is het onbekend hoe dit is gekomen. De kosten aan de dierenarts waren 260 euro.”

Lisa met Veenia Foto: Privébezit

Gestoken

“Daar bleef het helaas nog niet bij, vorige maand stond ze ineens met een hartslag van 80, enorm gestrest, er leek overduidelijk iets mis. Wederom de dierenarts erbij gehad. Ze was waarschijnlijk door een beest gestoken en had hier een heftige reactie op.”

Gebroken rug

Sueters kocht Veenia bijna een jaar geleden bij een handelaar, daar heeft ze achteraf spijt van. “Het bleek dat deze handelaar erom bekend stond dat hij paarden drogeerde.” Maar Sueters is heel blij met de merrie, na een ongeluk waarbij ze haar rug brak, was ze het vertrouwen in paarden volledig kwijt. “Ik was echt bang voor paarden geworden, ik durfde niet meer te rijden. Veenia heeft met echt over deze angst heen geholpen. Ze is super braaf, dat is mij veel meer waard dan actief zijn in de sport.”

Wat was je grootste uitgave?

Naast de hoge dierenarts rekening van 2000 euro afgelopen jaar heeft Sueters gespaard voor een nieuw zadel. “We zijn toe aan een nieuw zadel. Ik vind het belangrijk dat het ons beide goed past, het merk of de kleur maakt mij dan ook niet uit. Ik heb hier een budget van 1500 euro voor. Er staat een afspraak met de zadelmaker om het juiste zadel aan te meten.”

Wat was je grootste miskoop?

“Ik had een hele dure vliegendeken van een bepaald merk, deze deken was na één weekend al kapot. Ik moet zeggen dat de deken ook niet helemaal lekker paste. Ik dacht eerst dat een duurdere deken de investering waard was en deze langer mee zou gaan, maar nu koop ik gewoon een goedkoper merk, uiteindelijk houdt ze het toch niet lang heel.”

Lisa met Veenia en haar vriend Foto: Privébezit

Ben je tevreden over je bestedingspatroon?

“Bij het lezen van de andere artikelen valt het mij echt mee wat ik per maand kwijt ben en mag ik echt niet klagen. Als ik die dierenarts kosten niet had gehad, had ik het wel uitgegeven aan andere dingen voor mijn paard, leuke spullen, dekens noem maar op. Als je een paard koopt weet je dat je er veel kosten aan hebt en daarmee heb je te dealen.”