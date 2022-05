Paard&Geld: “Een onbekende oogaandoening zorgt voor hoge kosten”

van paardenhuishoudboekje het hobby, weten hun we of Geld paard? naar allemaal. Premium-rubriek buurman -vrouw een vragen aan uitgavenpatroon. de we allerlei Barbara kwijt Deze Maar precies van dat In paardenmensen zijn dure Kronenburg. pluimage week Paardrijden is hoeveel paardgerelateerde of & onze is Paard haar

Barbara Kronenburg (24) Naam:

Soort Wedstrijd/recreatie ruiter:

Bentley Paard: (16)

de Alphen Rijn Woonplaats: aan

de Meren Casemanager Baan: Gemeente voor WABO Gooise

Vaste lasten

€375,00 per Stalling: maand

maand €50,- per Weideservice doordeweeks:

Voer: €110,- maand per

Hoefsmid: 7 €120,00 weken per

€80,- per maand Dierenarts:

maand €20,- Masseur: per

Zadelmaker: per maand €60,-

maand €190,00 Les: per

per maand keer) dagstartkaart Wedstrijden (excl. €54,- per

per Tandarts: €120,- jaar

& Management Overig: €100,- maand per

per Gemiddelde besteding per maand maand: €1169,-

omdat maar te 2021 er geschikt wel alles stil. half nog vaak niet en uiteindelijk maar kind stoppen hem de veel Barbara Bentley manege. ze stond opzadelen, Hij mensen, Als was rijervaring stond hij van ik Hierdoor daar absoluut op had, voorrang zijnde een heeft jaar klikte tussen trapte het reed maar ze maar niet kocht mij op even dat in Kronenburg voor. om de paardrijden elke met hoeven “Bentley rijden. kortom ze gezeten, had. aan beet week.” Omdat moest school hij Bentley deed Ondanks manege,

Kronenburg Barbara geschikt als manegepaard Fotografie

Niet Bentley. met Boef Nicky Foto: den

moest met dressuur, hij heb had gehad zij L manege.” gekocht. aan manegepaard de en had sport cross. het hem niet in manege heeft eigenaar, de was springen geschikt die Dat gekomen “Toen verkocht de verkocht hem contact was hij L daarna ze uiteindelijk de L hem heb ik vorige Ik bedoeling, weg. door bij aan Omdat een in terecht opgeleid de was particulier niet als uitgebracht Bentley en hem

helaas kreupel mij benen hebben moeilijk kocht. en lopen. erger al dierenarts ging bleek veel een andere rijden onderhoud Hij een juiste jaar vergt.” Bentley, manier wat “Het met laag de weer toen hij een een na op Kronenburg eigen was snel naar lichaam Bentley kreupel Uiteindelijk masseur van lang met en half heeft geworden. rijmethode; toch en hem gekeken beter

grootse je was Wat uitgave?

kwijt terug. beschadigingen konden de kreeg bleken op ze goed. Daar dagen alleen en ze pech ontstoken onderzoeken in kliniek is Bentley bloedwaardes oog. oog Toen behandeld was. aan kwam niets Uiteindelijk Hij de met de heeft is meer keer de Utrecht gestaan. Hierdoor een ze van voor duizend ontsteking regelmatig gingen last met oogzalf.” de heeft geen paar acht het kliniek een een aan euro Bentley. hand onderzoeken. “Elke gehad er wat aandoeningen, vinden, met Metacam of Kronenburg Ze

andere behandeld is dat een terug. maand, kliniek ontsteking dierenarts euro de werd. de dat om ook aandoening. dit maand moet kon voor keer zonder Wederom niet de “De de 80 vaak oog hij Hij een accepteren op kost besloten Het kwam Dit behandeling.” elke ik staan. worden, onbekende vinden. voor weer aan of gehaald heb konden niets zoveel toe leven, het tijd soms te Ik ze vijf kan dagen aangetast moest paard oog om alleen vind zelfs om de keer. dus per bang worden dan was eruit dat Hij ongeveer

miskoop? grootste was je Wat

mee zadel een om voor te vielen moeten zadelpasser. en bijgevuld passen. nog zadelpasser Hij alleen Haar goed kussens budget. naar of zadels komen Bentley de kijken en ander ik er zouden worden.” goed binnen had een ik gegaan ik of ben te bepaalde verkeerde opzoek passend ik pasten merkzadels en die aankopen het “Om ligt mijn meerdere Na laat klaar geregeld een was hebben benaderd. Haar nog wel had

tevreden bestedingspatroon? met je je Ben

de mij maar maand. onderdrukken kosten minder werk in zelf gedaan Dit “Vanwege meer veel een en een ernaast stal dit stal onderdrukken. om doen. per ik ik tot worden Daarna nog opleiding wil maakt heb beetje oriënteren, toezichthouder te iets dat met te op deze er tegen tevreden kosten daardoor baan, me instructeur. te erg lijkt keuze allemaal alles om leuk!” te door doen. Ik meer in wei extra heb over verdiepen Dat wel kosten mij te ik tot ben. wordt, te om heb niet vaste ORUN-opleiding ik en de Op de ze de dit de staan tijd beter ik een begonnen Ik vaste worden gezet ben de de waar wil paardenwereld de betaling, kunnen