Paard&Geld: ‘Twee dagen nadat ik Karcharel had overgenomen kreeg ze koliek’

dure buurman & Premium-rubriek naar Maar aan Deze hun vragen de week Manon of Paard zijn allerlei Geld weten van hobby, we paardenhuishoudboekje precies of kwijt dat onze uitgavenpatroon. een Jansen. -vrouw van we is paard? In is pluimage paardgerelateerde haar hoeveel Paardrijden het paardenmensen allemaal.

Jansen Manon Naam:

Dressuur ruiter: Soort

(9jaar) fan Kacharel Beijemastate Paard: é

Tzum Woonplaats:

Bedrijfsleidster Baan:

Vaste Lasten

Stalling: maand €240,- per

€150,- Supplementen: per maand

Voer: per €40,- maand

per Hoefsmid: €120,- 6 weken

jaar €120,- Tandarts: per

maand €70,- Dierenarts: per

per €80,- kwartaal Fysio:

8 jaar Lessen: €100,- per

per €150,- Wedstrijden: 12,5 jaar

10 vereniging: per €120,- Lidmaatschap jaar

Management/overig: €50,- per maand

Gemiddelde besteding: maand per €670,-

fokkers. die in ook haar fokker de Met getraind zadelmak mijn 9-jarige sport.” ik Voor dit merrie anderen haar veulenkampioen nog komt uit ik net is dressuuramazone. aantal zijn doorgereden ik was uitbreng dressuur. tot “Kacharel 2015 haar bij in gekocht Harich Tour. en de voor Jansen en Ik vierde paarden voornamelijk heb bezit. de en ze een Daarna haar jonge jaar in Lichte is de in Tour paarden, heb fantieke een gemaakt in sinds rijd Manon Lichte

Wat je uitgave? grootste was

Manon en heeft operatie. op hoefde naar kostte dagen ze moeten “Ik kreeg had totaal de toen hoog kosten kliniek. liepen heb Uiteindelijk 1895 euro.” de komen dierenarts moesten staan. koliek. vier de nadat dagen Het hier overgenomen laten dagen De Ze geen de we behoorlijk twee Twee kliniek op. merrie Kacharel

deze aanschaf erg trailer ik de gebruik een was dure “Ook mijn van maar nog steeds met plezier!” veel uitgave,

je miskoop? Wat grootste was

heeft na eerst vinden miskopen Manon ik aanschaf of het altijd niet. Echt voor Marktplaats Facebook.” en te “Ik denk ik iets probeer via tweedehands vaak

over je tevreden Ben bestedingspatroon? je

kostenplaatje en een mee. opzij mijn te dan tip uitzicht tot zou beste dat Als je een de bedrag Wanneer geld paarden op de onvoorziene altijd te maand dergelijke zijn feit een heel kosten paarden veel te begint, van kosten. op huis dat minst meegeven Ik heb komen staan straks voor of ander heb andere om Dan aan je vriendin geld aan elke zetten je Dat weet paarden om kost. mensen ervan.” het dit zal deel leiden. ik dekken, komen

Manon Foto Ankeminnemafotografie Jansen. Bruinsma. door: Nadieh met Odin Eigenaar: V.