Paard&Geld: ‘Vier keer per jaar laat ik de dierenarts een soort APK uitvoeren voor 200 euro per keer’

van Pieterman de Saskia Naam:

wedstrijdruiter ruiter: Allround Soort

Paard: (16) Dakota

Vijfhuizen Woonplaats:

onderneming rechtbank & de in eigen Baan: Griffier

Lasten Vaste

€460,- per Stalling: maand

€120,- per maand Service:

Hooi: €25,- maand

€70,- Voer: maand

per maand €150,- Supplementen:

maand Trailerstalling: per €15,-

weken Hoefsmid: 6 per €220

€180,- per Masseur: maand

€150,- per Zadelmaker: jaar

Tandarts: €180,- jaar per

maand sparen) €400,- Dierenarts: per (ook

€800,- APK jaar check per dierenarts:

€60,- jaar per Enting:

€35,- per Mestonderzoek: jaar

maand Lessen: €220,- per

€60,- Wedstrijden(startgeld): per maand

KNHS-lidmaatschap: €37,50 per jaar

jaar €125 per Startpas:

€200,- maand Management/overig: per

besteding: per Gemiddelde maand €2172

ik gingen die Toen kijken, pony ging onvoldoendes is Saskia we Groningen, wel helemaal twee bestonden later Na een een veel met mee. geen rijden meer haalde bij voor “We geleden in van iets. voor een over. jou’, drie jaar was. geleden.” Marktplaats. toen is onvoldoendes zusje. haar op moeder ik vierjarige Ze haalt, gaan een waren week de het in nog wel nog E-pony. uitzoeken tijd mankeerde haar je dus stond reis zestien van ander een opstapte ik we zijn we We niet. deed oud, een ‘dit voelde Dakota er op en jaren “Mijn jaar best Uiteindelijk we mijn zoals een ehorse nu uur, keken de onvoldoendes Ik pony keer school. deelde de uur mocht moeder.” kopen hebben twaalf zonder kijken, Dat elke bij paard ons Ze wat meteen; pony’s Saskia ‘Als opgehaald. was klaar ‘m, Pieterman websites na mijn zei: van toen

pony Dominante

of heet, infectie. er checken, We heel Een erg heel de het bleek tijd astma. ziek. omdat was niks later onder Goed hebben dagelijks management pony enthousiast.” laten daarmee slag paar was in overal het werd kwam Het en een goed maanden stoot Het we staat belangrijk, zeer snot. voor erg zat maar uit. hebben is Ze Ze ze ze de Ze erg een bijna die buitenstal. hoestte in Dakota ging leek van alles Saskia. daar “Met hebben bacteriële er af dominante een ontwikkeld begin niet springen was. het viel heel is goed maar stofallergie onder loop van “Ze controle; gewoon flink is controle.” zonder tot een te

heeft vrijheidsdressuur. Inmiddels “Ook naar bij benieuwd Z2-niveau, rijd ze amazone ik begonnen en buitenritten.” graag de dressuur gesprongen ben paarden is met M ik ze en op nu de rijdt de Hunter-discipline

toen risico’s direct in ik op van ik drie begonnen Vorig daar was foto was foto’s bij wel de de ben uiteindelijk kies de kies kliniek een Ze nieuws; er oppakken.” toch eruit kies de haar geboord moeten en in worden te 690 uit, kliniek geven. foto uit heeft weer De heeft ze met nachten aan doorverwezen zag weer Emmeloord. jaar toekomst een schedel paar te paar kosten wel uit in de bleek rekening Het flinke de Dakota moet. tandarts. toestemming kliniek de gaf de er goed ik er Afgelopen de ik de “Jaarlijks Na totale werden hij uit, van Het de zaten dierenarts van geprobeerd mond euro. er ontving nog nog om gaat van dat de en 480 ontving Afgelopen sparen. gaf slecht 2000 te haar naar dat mei ze werd werd operatie meteen We gebeld laten zou van zag werd haar belde gestaan, de 1260 Mijn en euro. dag goed. toestemming. succes: euro Saskia vaste kliniek weken gelukt echt het van toch begon toen gemaakt. via eigen kies Inmiddels te helaas aan dat het mei de de het staat ben verwijderen, kwamen een heel weer niet euro. aan kliniek rotten rot. naar eens de gaat nog een veel met dat kies moest daar en Er maar een voor mond. toch week dierenartsrekening de tandarts Ik maken. Saskia Ik via slecht aan, gegaan de Nu thuis enorm geopereerd. naar maar zonder daar uur Emmeloord rotten. controles op op ben

nog keer platte ze hoeven goed.” hoog het voert elke gezond uitvoeren, de kreupelheidsonderzoek, gaat met een de jaar te “De “Door Kosten euro maandelijks vanwege maar 400 Bovenop om een iets soort dierenartskosten had doet die toekomstige APK-kosten oplopen beslag daar zijn van moet speciaal hoefsmid. wat beslag soort en ze slechte mankeert. Saskia dierenarts is die de van vier een door of kosten ongeveer APK dierenarts 200 keer voor eventuele opzij standaard per voor een chiropractiebehandeling de ze Dakota of speciaal stand, checkt zet maand kost. platvoeten. haar betalen.” dierenarts, de euro uit laat Ook ik per op

Wat was miskoop? je grootste

was goed samen liep Saskia kast. Voor een daarna sessie een kwam op. niet hangt bitten bit dure heel de euro.” het bit er de in bit bit was de Ze niks. proberen, enorme een kort miskoop. “Tijdens maar was wat het en Totaal op, 500 Na er bitfitsessie uit. Nu ze echt goed sessie er liep helemaal het

er vervolgens mijn bij zit raar in maar had dat kon lag een “Ook heb zadel.’ enkele Dat gekocht. jij ik dressuurzadel voor goed, zei: verkocht.” ik gehad zadel minder instructeur de zadelmaker lekker en Op niet zitten. maanden in het Zelfs Dakota geld totaal ik ‘Wat

Ziek van enting

entingen. weken Dakota enting en ik geen te al wedstrijden De krijg die voor Twee keer mee. de ik altijd wordt laatste en had standaard ze 16-jarige koorts De de van vocht. erg liep merrie Novacam training met de helemaal enting “Bij af ziek plan rond vol bouwen begin ik tijd.” graden 41

over tevreden je bestedingspatroon? je Ben

tijd werk zegt tegen duur is werken. heel die te daarom al echt en doen. een heb duurdere moet volle gekozen service je kies in op 60 zelf wat nee. suf 60 op er per een dat stap? natuurlijk elkaar ik Met alles heel doe-het-zelf-stal, meer zijn de maar op vroegst maak. veel. ik vertrouwen veel uur betaal voor euro een maand een niet Als deze ik afwegen: stal heel dan veel volste heeft Soms is het ik zijn ik als in ik stal, ze Nu gezien te zo en mij 5 verdien stal, die iets het dat uit overtuiging veel ze werk Het gehad. “De kan krijg box Ik dan tijd ben pas goede deze komt zijn extra ik Ik hoef wel in uitgaven het op die programma een heb zakelijk voor appje.” ik stal Saskia waar Dakota om euro. ik voor dan al voor Ook

mijn allemaal Het drempel geef geld meer kopen. wel van geld is spaarrekening Ik mijn Dit moeder. om nu en dus kost maar gaan wat te sparen. dan echt spaarrekening uit. Als en iets niet halen.” dingen ik We spaar “Maar Als halen aan de geld bij moet beter de geld daarnaast ik huis ik vragen. tip je mooi krijg vraag hebben mijn eerst hoger het wat bijvoorbeeld te daardoor moeder, af spaarrekening te maakt nieuw ik voor meer ben opletten ik een om moeilijker koopziekte. snel mijn koop heb 27, ik net het echt af moeite iedereen: maak van ik ik een om vind, van gekocht, Dit het.

Ruitersport by Sas

ging spulletjes verkopen. Ik vriendinnetje verkocht ook ook jaar. vindt ” de het veilig online, Saskia of Sas. en maken Je inmiddels voor Je Ruitersport goede verkoopt Ik is eigenlijk spullen. niet “Dit by mezelf verkopen. ik Ruitersport de heeft oplichting bij en kan maar je een veel Ik de ook onderneming: Sas by vind particulieren voor met ik ook van gelopen dat paardenspullen. ik by ik zo en winkel? al uit zowel eigen eigen vroeg Sas “Het kopen mijn spullen Ruitersport kan nog een interesse Heb haar altijd nieuwe ik op restantvoorraden, hand voor echt mensen winkeldochters goede www.ruitersportbysas.nl vier een voor er leuk kocht Toen haar op.” Ze koop outlet wilde Dat veilingen bedrijven. gemaakt eerst bestaat bedrijf voor heb. vooral in hobby. je veel doe hoort blij goed, dat prijs. webshop de tweedehands spullen en een

