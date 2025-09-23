Tweede Kamer stemt tegen stilleggen groot deel landbouwbeleid

Rick Helmink
Femke Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Foto: Martijn Beekman / Rijksoverheid.
Door Rick Helmink

In een vergadering van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer werden twee weken geleden een heel aantal onderwerpen controversieel verklaard. Vanmiddag werd daar plenair over gestemd in de Tweede Kamer en de meerderheid van de Kamer ging niet mee in het stilleggen van het landbouwbeleid van Minister Femke Wiersma en Staatssecretaris Jean Rummenie. Wiersma en Rummenie kunnen dus onder andere verder met het stikstofdossier en de wolf.

