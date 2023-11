Wat willen de politieke partijen met dierenwelzijn?

Voor veel paardenhouders zijn paarden het middelpunt waar hun leven om draait. Toch is er maar één partij die paarden noemt in hun verkiezingsprogramma (de PvdD). De Paardenkrant ploos daarom alle verkiezingsprogramma’s uit en keek naar punten die belangrijk zijn voor de paardensector. Die kieswijzer voor de paardensector lees je in het Dossier Politiek.

Wat willen de politieke partijen bijvoorbeeld met dierenwelzijn? Dierenwelzijn (en dus ook paardenwelzijn) is vooral een thema voor partijen op de linkerflank. Zij vinden dat er meer overheidsbemoeienis nodig is om te zorgen dat het dierenwelzijn meer aandacht krijgt in Nederland.

PVV

Maar er is nog een partij uit een heel andere hoek die zich duidelijk bezighoudt met dierenwelzijn én ook met de paardensector in het bijzonder: de PVV.

Het teruglezen van de commissievergaderingen van de Tweede Kamer kan ook een goede stemwijzer zijn. Daar wordt duidelijk dat met name de PVV (of eigenlijk vooral Dion Graus) zijn pijlen richt op de paardensector.

Meer lezen over de ‘paardenstandpunten’ van de partijen:

Horses maakte een verkiezingsaflevering van HorsesTV waarin KWPN-voorzitter en SRP-vicevoorzitter Andries van Daalen, Nieuwe Oogst-hoofdredacteur Esther de Snoo en Horses redacteur Rick Helmink aan het woord komen. Daarin wordt onder andere de Horses enquête uitgebreid besproken en geanalyseerd.

Bekijk de nieuwe aflevering van HorsesTV

Bron: Horses.nl