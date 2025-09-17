Meer dan weiland: hoe paarden en natuur samen floreren

Paarden voelen zich het beste in een omgeving die meer biedt dan alleen een groot grasveld. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Duurzame Paardenhouderij en Paardensport van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), onder leiding van dr. Inga Wolframm en in samenwerking met AI- technologiebedrijf Hoofstep. Uit studies in Zweden blijkt dat paarden heel bewust kiezen waar ze willen zijn: soms in het open grasland, maar net zo vaak bij een bosrand, een zandplek, struiken of water. Die variatie is niet alleen goed voor hun welzijn, maar ook voor de natuur.

Vaak wordt gedacht dat paarden vooral veel ruimte nodig hebben. Maar uit de onderzoeken blijkt dat de mogelijkheid om te kiezen minstens zo belangrijk is. Of het nu gaat om jonge of oudere paarden, of om grote of kleine terreinen: paarden wisselen af tussen gras, schaduw, zand of water, en lijken dit ook af te stemmen op bepaald gedrag. Rusten in het zand, schuilen onder bomen, spelen in het water. Deze variatie in landschap en gedrag zorgt ook voor meer biodiversiteit.

Samen sterker: paard én natuur

Een afwisselend ingericht terrein heeft dus een dubbele winst. Het draagt bij aan meer paardenwelzijn, én het helpt de natuur vooruit. Denk aan meer insecten, vogels en planten, maar ook aan een landschap dat beter bestand is tegen droogte en hevige regen.

“Vrijheid voor paarden wordt vaak gelijkgesteld aan ruimte om te bewegen in een groot weiland” zegt dr. Inga Wolframm. “Onze data laten zien dat vooral de vrijheid om te kiezen tussen verschillende landschapselementen in het landschap belangrijk is. En diezelfde elementen dragen ook bij aan meer biodiversiteit.”

Innovatie en samenwerking

Het onderzoek in Zweden is uitgevoerd met behulp van AI-sensortechnologie van het bedrijf Hoofstep, die inzichtelijk maakt hoe paarden het landschap gebruiken. In Nederland wordt door HVHL binnen het project Biodiverse Paardenhouderijen vervolgonderzoek gedaan. Eerste analyses bevestigen het beeld: paardenwelzijn en biodiversiteit gaan hand in hand. Ook worden data uit eerdere metingen in Zweden verder onderzocht in samenwerking met Hoofstep.

Anders kijken naar paardenhouderij

“Dit onderzoek nodigt uit om anders te kijken naar paardenhouderij” sluit Wolframm af. “Door paardenhouderijen slim en gevarieerd in te richten, kunnen eigenaren hun paarden meer welzijn bieden én bijdragen aan een veerkrachtige natuur en klimaatoplossingen. Het laat zien dat grote uitdagingen vaak samen te tackelen zijn. Met winst voor dier, mens en landschap.”

Bron: Persbericht