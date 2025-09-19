Onderzoekers: pas bij 23 tot 56 roedels sprake van ‘gunstige staat instandhouding’ wolf

Rick Helmink
Foto: Frederic Chehu / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De beschermingsstatus van de wolf in de EU-wetgeving is in mei van dit jaar verlaagd, maar dat betekent nog niet direct dat de de lidstaten die beschermingsstatus ook direct kunnen verlagen. De staat van instandhouding moet eerst worden vastgesteld. In opdracht van het Ministerie van Landbouw heeft Wageningen University onderzoek uitgevoerd naar stabiliteit van de wolvenpopulatie en uit dat onderzoek komt dat er in Nederland geschikt leefgebied is voor 23 tot mogelijk 56 roedels. Op dit moment zijn er dertien roedels bekend – volgens de onderzoekers is er dus geen sprake van een gunstige staat van instandhouding en daarmee dus ook niet de mogelijkheid om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen.

