De beschermingsstatus van de wolf in de EU-wetgeving is in mei van dit jaar verlaagd, maar dat betekent nog niet direct dat de de lidstaten die beschermingsstatus ook direct kunnen verlagen. De staat van instandhouding moet eerst worden vastgesteld. In opdracht van het Ministerie van Landbouw heeft Wageningen University onderzoek uitgevoerd naar stabiliteit van de wolvenpopulatie en uit dat onderzoek komt dat er in Nederland geschikt leefgebied is voor 23 tot mogelijk 56 roedels. Op dit moment zijn er dertien roedels bekend – volgens de onderzoekers is er dus geen sprake van een gunstige staat van instandhouding en daarmee dus ook niet de mogelijkheid om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen.
Probleemwolven aangepakt worden
Heuvelrug te beet beschermingsstatus) incidenten Utrechtse wolf nog: de de Sterker nog is al probeerden mensen Een rechter. hardloopster die overigens twee op dierenrechtenorganisaties deze zonder wolven die zoals meerdere wolf hetgeen de betrokken een Veluwe, een aanvalt, De gegeven, ook op geschoten. de bij die Hoge niet en bij zijn er hoogste nu wolven kan draaien (bij bij worden terug afgeschoten. de was de succes afschotvergunning al wolf
van opgenomen, in najaar. niet ook Beieren de beschermingsstatus van is probleem juridisch beoordeelt is staat niet hobbydieren overigens wolf vee symboolpolitiek. de jachtrecht mogelijk regering bijna maar van Duitsland van is alleen is die Het instandhouding Nederland, dat vooral dit in beheer ligt federale nog Nederland. en wolf de het De weliswaar kracht in altijd dat de van in hoogste maar Duitse de het In wolf wolven is bij bij geval Dat aanvallen, bijvoorbeeld. die
Bron: Horses.nl
