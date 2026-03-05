Reinanda Haverkamp: ‘Niet tegen de wolf, maar we móéten gaan beheren’

De wolf zorgt al jaren voor problemen in de landbouwsector en ook paardenhouders krijgen steeds meer met dit roofdier te maken. Ook Shetlandfokster Reinanda Haverkamp uit Epe kon het onheil, ondanks alle aanpassingen die de afgelopen jaren werden doorgevoerd, niet afwenden. Op vrijdag dertien februari viel een aantal van haar pony’s, die ingeweid stonden bij een kennis, ten prooi aan de wolf. Het kostte de driejarige vosmerrie Special Foxy van de Groenkamp haar leven en een andere merrie – The Golden Girl – moest behandeld worden aan bijtwonden.

“Ik ben een boerendochter en zeker geen piepert, maar dit ging echt door merg en been”, vertelt Reinanda Haverkamp, die een paar weken na het incident druk bezig is om alle wolfwerende rasters om haar vier hectaren tellende perceel te inspecteren en waar dat kan nóg hoger en beter te maken. “Het lijkt hier wel een inrichting.”

“Vroeger liepen onze pony’s in het Wisselse Veen. Dat was geweldig, precies wat past bij de natuur van een Shetlandpony. Ruig terrein, met een arme begroeiing. Je kon ook zien dat de pony’s daar enorm in hun element waren. Na de komst van de wolf en de groei van de populatie, is dit helaas niet meer mogelijk en vier jaar geleden zijn we daarmee gestopt. Als ik nu heel eerlijk naar de toekomst kijk, denk ik dat we onze ponystapel moeten halveren. Ik vertrouw het flexraster niet meer – terecht of onterecht – en wil zodoende mijn pony’s het liefst allemaal aan huis houden. Omdat we over vier hectare land beschikken, moeten we inkrimpen.”

In de Paardenkrant van deze week een interview met Reinanda Haverkamp over haar ervaringen en met foto’s van de betreffende wolfwerende afrastering.

