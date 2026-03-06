Uitbreiding subsidieregeling wolfwerende maatregelen Friesland

De provincie Friesland heeft de bestaande subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen verder uitgebreid om dierhouders te stimuleren hun landbouwhuisdieren te beschermen. Het budget is verhoogd met een half miljoen en de looptijd verlengd tot 5 oktober 2027.

Petra Trommelen Door

Het Subsidiegebied wolven Friesland wordt daarnaast uitgebreid met vier extra gemeenten: Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Eerder konden dierhouders in Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf al subsidie aanvragen.

Nieuwe mogelijkheden

De regeling is samen met de Gebietskommisje Wolf tot stand gekomen en biedt nu ook de mogelijkheid om gesubsidieerd materiaal in buurprovincies te gebruiken. Niet-Friese inwoners met dieren in Friesland kunnen eveneens subsidie aanvragen. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag blijft 30.000 euro.

Gedeputeerde Matthijs de Vries benadrukt het belang van de regeling: “Wij willen houders van landbouwhuisdieren zo goed mogelijk stimuleren en faciliteren om preventieve maatregelen te treffen. Daarom hebben we de huidige subsidieregeling opnieuw verruimd. Zo wordt het voor een grotere groep dierhouders mogelijk om wolfwerende materialen aan te schaffen.”

Bron: Provincie Friesland